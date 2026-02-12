Ez a kategória tarol a használt autók piacán

2026 januárjában a meghirdetett használt autók 35,6%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, 28,9%-a 2,5–5 millió forint közé, 23,4%-a az 5–10 millió forintos sávba, míg 12,2%-a 10 millió forint feletti áron szerepelt a kínálatban. Az adatok alapján a kínálat több mint fele ma már a középkategóriában koncentrálódik. Az előző év azonos időszakához képest a 2,5 millió forint alatti kategória aránya 12,3%-kal csökkent. Ezzel szemben a 2,5–5 millió forintos sáv 7%-kal bővült, míg az 5–10 millió forintos kategória közel 16%-kal erősödött egy év alatt. A kínálati átlagár januárban 5,6 millió forint volt, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 1,8%-os növekedést jelent.

A használt autó vásárlók a benzines és dízel modelleket részesítik előnyben

Fotó: Használtautó.hu

A használt autó kínálat több mint fele a középkategóriában koncentrálódik

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 50 040 darab benzinmeghajtású volt, míg a 42 250 dízelautó 41%-ot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,4%-át, a hibridek pedig 4,8%-át teszik ki. A Használtautó.hu kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 23,3%-kal, a hibrideké 15,5%-kal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtásúaké 1,9%-kal, a dízelmeghajtású autók száma pedig 5,1%-kal csökkent.

A meghirdetett benzines autók átlagosan 152 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 218 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 43,4%-kal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,3 év, a dízeleké 12,1 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 0,9%-kal, míg a benzineseké 2,6%-kal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora nem változott, míg a benzineseké 3,6%-kal csökkent.

A hajtáslánc szerinti kínálati átlagárak alapján 2026 januárjában a hibridek voltak a legdrágábbak, 11,4 millió forintos átlagárral. Az elektromos modellek átlagára 10,9 millió forintra csökkent. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,5%-kal voltak drágábbak a benzines modelleknél. Éves szinten a hibridek ára 6,7%-kal, az elektromosoké 11,2%-kal csökkent.

A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,9–7,7%-ot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményez. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 20,8%-kal, a kitűnő állapotúak 19,0%-kal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,6%-kal alacsonyabb.