Ez a kategória tarol a használt autók piacán

2026 januárjában a meghirdetett használt autók 35,6%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, 28,9%-a 2,5–5 millió forint közé, 23,4%-a az 5–10 millió forintos sávba, míg 12,2%-a 10 millió forint feletti áron szerepelt a kínálatban. Az adatok alapján a kínálat több mint fele ma már a középkategóriában koncentrálódik. Az előző év azonos időszakához képest a 2,5 millió forint alatti kategória aránya 12,3%-kal csökkent. Ezzel szemben a 2,5–5 millió forintos sáv 7%-kal bővült, míg az 5–10 millió forintos kategória közel 16%-kal erősödött egy év alatt. A kínálati átlagár januárban 5,6 millió forint volt, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 1,8%-os növekedést jelent.
A használt autó kínálat több mint fele a középkategóriában koncentrálódik
A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 50 040 darab benzinmeghajtású volt, míg a 42 250 dízelautó 41%-ot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,4%-át, a hibridek pedig 4,8%-át teszik ki. A Használtautó.hu kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 23,3%-kal, a hibrideké 15,5%-kal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtásúaké 1,9%-kal, a dízelmeghajtású autók száma pedig 5,1%-kal csökkent.
A meghirdetett benzines autók átlagosan 152 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 218 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 43,4%-kal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,3 év, a dízeleké 12,1 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 0,9%-kal, míg a benzineseké 2,6%-kal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora nem változott, míg a benzineseké 3,6%-kal csökkent.
A hajtáslánc szerinti kínálati átlagárak alapján 2026 januárjában a hibridek voltak a legdrágábbak, 11,4 millió forintos átlagárral. Az elektromos modellek átlagára 10,9 millió forintra csökkent. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,5%-kal voltak drágábbak a benzines modelleknél. Éves szinten a hibridek ára 6,7%-kal, az elektromosoké 11,2%-kal csökkent.
A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,9–7,7%-ot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményez. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 20,8%-kal, a kitűnő állapotúak 19,0%-kal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,6%-kal alacsonyabb.
A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 7,3 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift 1,9 millió forintos átlaggal a legolcsóbb maradt. A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 28,7%-kal emelkedett.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban. Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely januárban 12,4-13,4 év között mozgott. Őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,6-12, majd az Audi és a Toyota melyek átlagosan 10,9–11,5 évesek. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,8 év, a Škodák nagyjából 9,9 évesek, végül pedig a legfiatalabb szereplő, a Kia, körülbelül 9 évvel. A 10 legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó - a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi - jól elkülönülve vezetik a sorrendet a 8,2-10,2 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,8–5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint alatt szerepel a kínálatban, végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 3 millió forint és az alatti értékekkel.
A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében minden hónapban megjelenő statisztika célja, hogy átláthatóvá tegye a hazai használtautó-piac szerkezetét, és pontos képet adjon a keresleti-kínálati trendek alakulásáról. Az adatok alapján a piac egyértelműen fiatalodik, egyre több alternatív hajtású modell jelenik meg, és a vevők számára egyre nagyobb arányban érhetők el jobb állapotú, kedvezőbb futásteljesítményű autók.