Ez az autó előre jelzi a kátyúkat, hogy ne legyen nagyobb baj

Remélhetőleg mihamarabb eljut hozzánk a Honda mostani fejlesztése. Aki közlekedik, az tudja, milyen ramaty állapotban vannak a magyar utak. Ráadásul a januári havazások és fagyok tovább rontottak a helyzeten. Budapest például szlalompályává vált az autósok számára a millió kátyú miatt. Nem mondunk újat azzal, hogy a rossz útfelület több szempontból is káros: nemcsak kényelmetlen a vezetés, hanem megnő a balesetek és a járművek károsodásának esélye, veszélye is.

Így néz ki a Honda szenzoros autója, amit Amerikában tesztelnek

Fotó: Honda

De talán van remény, hogy elkerüljük a nagyobb bajt, tengelytörést vagy durrdefektet. Ugyanis az utak állapotát figyelő autók nem a távoli jövőt jelentik – a Honda már most teszteli azt a rendszert, amely a mindennapi közlekedés közben gyűjt adatokat a kátyúkról és úthibákról.

A japán cég egy különleges, Proactive Roadway Maintenance System nevű technológiát próbált ki Ohio államban, amely a sorozatgyártású autókban is megtalálható kamerákat és LIDAR-szenzorokat használja fel az útfelület monitorozására.

Miközben az autók közlekednek, a rendszer észleli a kátyúkat, sérült közlekedési táblákat vagy megrongálódott szalagkorlátokat, majd az adatokat továbbítja az útfenntartó hatóságoknak – írja az Autoblog.

A Honda már két éve teszteli a rendszert

A két amerikai cég és a Cincinnati Egyetem közreműködésével megvalósította teszt már két éve tart, s ennek során mintegy 4800 kilométernyi útszakaszt figyeltek meg az Egyesült Államokban. A rendszer a kátyúk felismerésében közel 90 százalékos pontosságot ért el, a sérült vagy hiányos táblák azonosításában pedig még ennél is jobb eredményt produkált. Ez azért jelentős, mert a hagyományos, manuális útfelmérés időigényes, költséges és sokszor veszélyes feladat.

A rendszer tehát előre jelzi a sofőrnek, hogy kisebb-nagyobb gödör várható előtt, és figyeljen erre.

Az Ohioi Közlekedési Hivatal szerint az automatizált adatgyűjtés évente akár több millió dollár megtakarítást is jelenthet, miközben gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. A Honda szerint a rendszer valódi hatása akkor érvényesülhetne igazán, ha más autógyártók is csatlakoznának, és az adatbázis országos szinten bővülne.