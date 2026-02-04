Ez mindent boríthat: 1,8 millió km-t tud ez az akku!

Áttörést ígér a Debrecenben gyárral rendelkező CATL új 5C akkumulátora, a kínaiak szerint az még folyamatos villámtöltéssel is kibír 1,8 millió km-t – 80%-os maradék kapacitással. Az akkumulátort egyébként 12 perc alatt 100%-ra tölteni, tehát még a kávézással is sietni kell. A hosszú élettartamot extrém, 60°C-os külső hőmérséklet mellett tudja a telep, azaz mérsékelt éghajlaton ennél jobb is lehet a teljesítmény.

1,8 millió km után még 80%-os kapacitást tud a CATL 5C akkumulátora

Fotó: CATL

Három ponton módosították az akkumulátor felépítését

Három technológiai újításnak köszönhető a hosszú életű, villámgyorsan tölthető autó-akkumulátor. Sűrűbb, egységesebb bevonatot kap a katód, ami korlátozza az ionveszteséget villámtöltésnél. Az elektrolit-folyadékban a CATL által szabadalmaztatott „javító adalék” van, ami magától betömi a mikrorepedéseket, ezzel csökkentve a visszafordíthatatlan lítiumveszteséget. Végül a szeparátor felületére hőmérsékletfüggő tulajdonságokkal rendelkező bevonat kerül, ami a hőmérséklet növekedésével csökkenti az elektron-áramlást, ezzel csírájában fojtva el az esetleges hőmegfutást. A fejlett akkumulátor-menedzsment cellaszinten képes vezérelni a hűtőfolyadék-áramlást, megszüntetve az esetleges hőmérsékletcsúcsokat. A CATL 2020 óta fejleszti a technológiát, azt nem árulták el, mikor kerülhet utcára az autó-élettartamot bőven meghaladó életciklussal rendelkező 5C akkumulátora.

