Ez rengeteg autóst érint – évek óta erre vártak a Waze felhasználói!

Régóta várt funkcióval bővül a népszerű, sokak által használt autós navigációs rendszer. Olyan fejlesztéseket kap a Waze, amelyekkel biztonságosabbá és felhasználóbarátabbá válhat az autós közlekedés. A navi jelezni fogja, ha mentő vagy rendőrautó közeledik hozzánk.
A Waze-t használók évek óta hallottak arról, hogy a kedvenc navigációs app új, hasznos funkciókkal bővül.

This photograph shows screens displaying the logo and the application Waze, a free navigation application in Toulouse, southern France, on January 15, 2025. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP), Waze
Magyraországon is sokan várják már a Waze 2026-os frissítését
Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Most úgy tűnik, ezek az ígéretek valóra válnak: a fejlesztők a 2026-os frissítés részeként több olyan újítást is bevezetnek, amelyek nemcsak megkönnyítik az útvonaltervezést, de javítják a vezetés közbeni tájékozódást és a biztonságot is. 

A hamarosan élesedő frissítés egyik legérdekesebb eleme, hogy a Waze képes lesz jelezni, ha a közelünkben megjelenik megkülönböztető jelzést használó jármű – például mentőautó vagy tűzoltó. 

Ez különösen hasznos lehet forgalmas útszakaszokon, hiszen a sofőrök így időben felkészülhetnek a lehúzódásra és a biztonságos átengedésre. Az „emergency vehicle” figyelmeztetés első körben az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban és Franciaországban válik elérhetővé, majd később érkezhet Magyarországra is – írja a Vaol.

Több frissítést kap a Waze

Nem ez az egyetlen új funkció: a frissített Waze már korábban figyelmezteti a vezetőt hirtelen akadályokra és forgalmi kihívásokra. A térképen előre megjelenhetnek fekvőrendőrök, éles kanyarok, fizetőkapuk vagy akár más, hirtelen fellépő veszélyforrások is, így csökkenhet a balesetek kockázata. Emellett a program egyértelműbb sebesség-változásjelzéseket is kínál, nem csupán a korábbi, diszkrét sebességszámlálót. 

A több­sávos körforgalmak navigálását is egyszerűbbé teszi a Waze: az app előre felméri, melyik sávot érdemes választani, és ezt időben megjeleníti a kijelzőn – így elkerülhetők a hirtelen sávváltások vagy kihagyások. 

Továbbá tervben van mesterséges intelligencia-integráció is, amely megtanulhatja a felhasználó vezetési preferenciáit, és ezeket figyelembe véve kínál majd útvonalakat a jövőben.

Az Origo tavaly arról írt, hogy betilthatják a Waze egyik funkcióját, mert súg a rendőri jelenlétről. A cél, hogy a traffipax és rendőrségi ellenőrzések ne kerüljenek ki a nyilvánosság elé.

 

