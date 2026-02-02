Ez rengeteg autóst érint – évek óta erre vártak a Waze felhasználói!

A Waze-t használók évek óta hallottak arról, hogy a kedvenc navigációs app új, hasznos funkciókkal bővül.

Magyraországon is sokan várják már a Waze 2026-os frissítését

Most úgy tűnik, ezek az ígéretek valóra válnak: a fejlesztők a 2026-os frissítés részeként több olyan újítást is bevezetnek, amelyek nemcsak megkönnyítik az útvonaltervezést, de javítják a vezetés közbeni tájékozódást és a biztonságot is.

A hamarosan élesedő frissítés egyik legérdekesebb eleme, hogy a Waze képes lesz jelezni, ha a közelünkben megjelenik megkülönböztető jelzést használó jármű – például mentőautó vagy tűzoltó.

Ez különösen hasznos lehet forgalmas útszakaszokon, hiszen a sofőrök így időben felkészülhetnek a lehúzódásra és a biztonságos átengedésre. Az „emergency vehicle” figyelmeztetés első körben az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban és Franciaországban válik elérhetővé, majd később érkezhet Magyarországra is – írja a Vaol.

Több frissítést kap a Waze

Nem ez az egyetlen új funkció: a frissített Waze már korábban figyelmezteti a vezetőt hirtelen akadályokra és forgalmi kihívásokra. A térképen előre megjelenhetnek fekvőrendőrök, éles kanyarok, fizetőkapuk vagy akár más, hirtelen fellépő veszélyforrások is, így csökkenhet a balesetek kockázata. Emellett a program egyértelműbb sebesség-változásjelzéseket is kínál, nem csupán a korábbi, diszkrét sebességszámlálót.

A több­sávos körforgalmak navigálását is egyszerűbbé teszi a Waze: az app előre felméri, melyik sávot érdemes választani, és ezt időben megjeleníti a kijelzőn – így elkerülhetők a hirtelen sávváltások vagy kihagyások.

Továbbá tervben van mesterséges intelligencia-integráció is, amely megtanulhatja a felhasználó vezetési preferenciáit, és ezeket figyelembe véve kínál majd útvonalakat a jövőben.

Az Origo tavaly arról írt, hogy betilthatják a Waze egyik funkcióját, mert súg a rendőri jelenlétről. A cél, hogy a traffipax és rendőrségi ellenőrzések ne kerüljenek ki a nyilvánosság elé.