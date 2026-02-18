Hírlevél
mobiltelefon

Ezért is büntethetnek vezetés közben? Íme a szabály az autós kijelzőkre

A modern autók műszerfalán ma már szinte természetes az érintőképernyő, a beépített navigáció és az okostelefonos tükrözés. A kérdés azonban egyre gyakoribb: ha a kézben tartott mobil tiltott, akkor mi a helyzet a fedélzeti rendszerekkel, vagy a szellőzőre csíptetett telefonnal?
Az autók műszerfala az elmúlt években látványosan átalakult: a fizikai gombokat egyre gyakrabban váltják fel nagyméretű érintőképernyők, digitális menük és okostelefonos tükrözési rendszerek.

A műszerfalra szerelt mobiltelefont szabályszerűen használhatjuk
Fotó: Mediaworks archív

Miközben a kézben tartott mobiltelefon használata vezetés közben egyértelműen tiltott, sok autósban felmerül a kérdés: mi a helyzet a fedélzeti érintőképernyőkkel és a beépített rendszerekkel? 

Nos, a KRESZ-szabályozás szerint a kézben tartott készülék használata tilos, vagyis, amikor a sofőr a telefont a kezében fogja, üzenetet ír vagy bármilyen alkalmazást kezel, az szabálytalan. 

Ezzel szemben a gyárilag beépített infotainment-rendszer, az érintőképernyős központi kijelző vagy a műszerfalba integrált navigáció nem minősül kézben tartott eszköznek, így önmagában a használatuk nem esik a mobiltilalom alá – írja a Heol.

Az érintőképernyőn tárcsázhatunk?

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a vezető az autó saját érintőképernyőjén állít be navigációt, zenét választ vagy a kijelzőn keresztül kezeli a kihangosított hívást, az nem számít automatikusan szabálysértésnek. Ugyanez igaz arra az esetre is, amikor a telefon funkciói – például Android Auto vagy Apple CarPlay segítségével – a gépkocsi beépített kijelzőjén jelennek meg: mivel a készülék nincs kézben, a tiltás szigorú értelemben nem erre vonatkozik.

A kézben tartott mobiltelefon tiltott

Fontos azonban, hogy a jogszabály nem ad korlátlan felmentést minden kijelzőhasználatra. A rendőrség nemcsak azt vizsgálhatja, hogy volt-e kézben tartott telefon, hanem azt is, hogy a járművezető magatartása megfelelt-e a biztonságos közlekedés követelményeinek. 

Ha egy sofőr hosszasan a képernyőt nézi, menürendszerben keresgél, gépel vagy láthatóan nem az útra figyel, akkor figyelmetlen vezetés miatt intézkedhetnek vele szemben a rendőrök – függetlenül attól, hogy a kijelző gyári beépítésű.

A különbség tehát jogilag egyértelmű: a kézben tartott mobiltelefon tiltott, a beépített érintőképernyő nem. A felelősség viszont változatlanul a sofőré. A modern fedélzeti rendszerek kényelmet adnak, de használatuk közben is ugyanaz az alapelv érvényes: a vezető elsődleges feladata az útra figyelni.

 

