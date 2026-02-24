Hírlevél
naf

Fagyos valóság: télen nem ott spórol a villanyautó, ahol hinnéd

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Extrém hidegben zajlott a norvég NAF autós klub és a Motor újság hatótávolság-tesztje. A villanyautók akár hatótávolságuk felét is elveszítik.
Évente kétszer rendezi meg a norvég NAF autós klub és a Motor nevű újság a villanyautó hatótávolság-tesztet, az El Prix aktuális téli fordulójában extrém hidegben haladtak az elektromos autók. Az út során egészen -31°C-ig ment le a külső hőmérséklet, így nem csoda, hogy átlagosan 38%-kal csökkent az egy feltöltéssel megtehető távolság.

224-520 km között alakult a villanyautók hatótávolsága az extrém norvég hidegben.
24 villanyautó hatótávolságát és töltését vizsgálták a téli El Prix hatótáv-teszten
Fotó: ÖAMTC

Télen nem szabad nagy ráhagyással tervezni a villanyautó-töltést

Elsőként a Suzuki eVitara merült le, azzal csak 224 km-t tudtak megtenni (-43,3% a WLTP-értékhez képest) a norvég télben, a legtovább a Lucid Air Grand Touring jutott 520 km-rel (-45,8% a WLTP-értékhez képest). Átlagosan az ígért hatótávolságuk 38%-át veszítik el a tesztelt villanyautók, ezért a szakemberek szerint télen különösen fontos a villanyautózás során a töltések előre megtervezése.

 

A teszt során a villámtöltést is vizsgálták, extrém hidegben a 24 vizsgált autóból 13 érte el kevesebb, mint 30 perc alatt a 80%-os töltöttséget – a teszt elején 100%-ról indultak az autók –, a gyorsaság kulcsa az akkumulátor megfelelő előtemperálása.
 

 

 

 

