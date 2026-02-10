Évtizedekig porosodott egy garázsban a Ferrari ritkasága

Éppen véget ért a hidegháború, Nelson Mandelát szabadon engedték, szétesőben volt a Szovjetunió és a kelet-közép-európai országok a nagy testvértől való függetlenség útjára lépte, amikor azt a ritka Ferrari F40-est készítették, amely most került elő egy Modena környéki garázsból.
A legendás olasz sportkocsi a gyártást követően azonnal egy magánszemély tulajdonába került, aki még 1990‑ben vásárolta meg.
Aztán az autót mindössze néhány száz kilométerrel az órájában letakarva állt a garázsba, így gyakorlatilag újszerű állapotban maradt meg.
A most előkerült példány különlegességét tovább növeli, hogy még az eredeti gyári gumik és számos eredeti komponens is rajta van, így gyakorlatilag egy időtaszító kapszulaként szolgál az autós történelemben.
Gyűjtők féltett kincse a Ferrari F40
Az F40 már korának is legdrágább Ferrarija volt, a most előkerült példány pedig a sokszorosát éri, pláne ilyen állapotban. A ritkaságnak számító F40‑eseket a gyűjtők és a veteránautó‑rajongók is rendkívül nagyra tartják, ezért az efféle leletek általában igen magas árakon cserélnek gazdát a nemzetközi aukciókon. A szakértők szerint ennek a sportkocsinak a mai értéke legalább 4 millió dollár (több mint 1,5 milliárd forint) lehet.
A Ferrari 40. évfordulójára készült
Az 1987-ben bemutatott F40 az autóipar egyik ikonikus modellje: kevés hasonló legendás közép-motoros sportkocsi létezik. A Ferrari 40. évfordulójára, és Enzo Ferrari jóváhagyásával készítették, csak 1311 darabot gyártottak belőle 1987 és 1992 között.
Technikailag is csúcs volt: 2,9 literes, duplaturbós V8-as motor, 478 lóerő, 0–100 km/h 4,1 másodperc, végsebesség 324 km/h – ez a maga korában a világ leggyorsabb autója volt.
A Pininfarina által tervezett gépet rendkívüli teljesítmény (gyorsabb, erősebb, drágább volt kategóriájában), minimalista versenypálya-jelleg (nincs ABS, légkondi) és ikonikus formaterv jellemezte, ami azóta is a világ egyik legelismertebb szupersportautójává tette. Nem túlzás állítani, ez a kocsi a 80‑as évek végén a teljesítmény, a sebesség és az analóg vezetési élmény szimbóluma volt.