Évtizedekig porosodott egy garázsban a Ferrari ritkasága

Éppen véget ért a hidegháború, Nelson Mandelát szabadon engedték, szétesőben volt a Szovjetunió és a kelet-közép-európai országok a nagy testvértől való függetlenség útjára lépte, amikor azt a ritka Ferrari F40-est készítették, amely most került elő egy Modena környéki garázsból.

A Ferrari F40 a maga korában a világ leggyorsabb autója volt

Fotó: Ferrari

A legendás olasz sportkocsi a gyártást követően azonnal egy magánszemély tulajdonába került, aki még 1990‑ben vásárolta meg.

Aztán az autót mindössze néhány száz kilométerrel az órájában letakarva állt a garázsba, így gyakorlatilag újszerű állapotban maradt meg.

A most előkerült példány különlegességét tovább növeli, hogy még az eredeti gyári gumik és számos eredeti komponens is rajta van, így gyakorlatilag egy idő­taszító kapszulaként szolgál az autós történelemben.

A Ferrari F40-est a gyűjtők és a veteránautó‑rajongók is rendkívül nagyra tartják

Fotó: Ferrari

Gyűjtők féltett kincse a Ferrari F40

Az F40 már korának is legdrágább Ferrarija volt, a most előkerült példány pedig a sokszorosát éri, pláne ilyen állapotban. A ritkaságnak számító F40‑eseket a gyűjtők és a veteránautó‑rajongók is rendkívül nagyra tartják, ezért az efféle leletek általában igen magas árakon cserélnek gazdát a nemzetközi aukciókon. A szakértők szerint ennek a sportkocsinak a mai értéke legalább 4 millió dollár (több mint 1,5 milliárd forint) lehet.

A Ferrari 40. évfordulójára készült

Az 1987-ben bemutatott F40 az autóipar egyik ikonikus modellje: kevés hasonló legendás közép-motoros sportkocsi létezik. A Ferrari 40. évfordulójára, és Enzo Ferrari jóváhagyásával készítették, csak 1311 darabot gyártottak belőle 1987 és 1992 között.

Technikailag is csúcs volt: 2,9 literes, duplaturbós V8-as motor, 478 lóerő, 0–100 km/h 4,1 másodperc, végsebesség 324 km/h – ez a maga korában a világ leggyorsabb autója volt.

A Pininfarina által tervezett gépet rendkívüli teljesítmény (gyorsabb, erősebb, drágább volt kategóriájában), minimalista versenypálya-jelleg (nincs ABS, légkondi) és ikonikus formaterv jellemezte, ami azóta is a világ egyik legelismertebb szupersportautójává tette. Nem túlzás állítani, ez a kocsi a 80‑as évek végén a teljesítmény, a sebesség és az analóg vezetési élmény szimbóluma volt.