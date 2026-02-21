Pillanatok alatt rommá törték a lopott Ferrarit, ami még ki is égett – videó

Ferrarit vezetni kiváltság, százmilliók élik le úgy az életüket, hogy nem adatik meg nekik ez az élmény. Sokan együtt tudnak élni ezzel, ám vannak olyanok is, akik mindent elkövetnek azért, még akár bűnöznek is, hogy egyszer az életben a legendás olasz sportkocsit vezethessék.

Ennyi maradt az ellopott és össztört Ferrari 488 Pistából

Fotó: Twitter / Italpassion

Így volt ez a napokban Dél-Franciaországban, Cahors városában, ahol az ILM Auto kereskedésből a garázsajtót áttörve loptak el egy Ferrari 488 Pistát.

A 400 ezer eurós (152 millió Ft) luxusautónak nemcsak az ár, hanem a teljesítmény tekintetében is impozáns – 720 lóerős, ikerturbós V8-as motorral szerelt, amely 2,8 másodperc alatt gyorsul 0–100 km/h-ra, és 340 km/órás végsebességre képes.

Ekkora ménest nehéz kordában tartani, a tolvajnak sem sikerült. A Ferrari nem viselkedett olyan engedelmesen, mint egy átlagos autó. A sofőr a vizes, csúszós úton alig néhány kilométerrel a kereskedés után elvesztette uralmát a kocsi felett és szalagkorlátnak ütközött – írja a Road & Track.

Teljesen kiégett a Ferrari

Az olasz álomautó az ütközést követően kigyulladt, és porig égett, eközben a gyanúsítottak persze elmenekültek a helyszínről. A rendőrök így már csak a lángoló roncshoz érkeztek ki.

Újkorában így nézett ki a Ferrari 488 Pista

Fotó: Ferrari

Mint kiderült, semmiféle használható bizonyíték nem maradt a járműben, így a nyomozók jelenleg a környék térfigyelő kameráin készült felvételek alapján próbálják visszakövetni a tolvajok útját. A kereskedés szomorú tulajdonosa úgy véli, az autó ereje egyszerűen túl nagy falat volt az elkövetőknek a nyálkás úton.

„Egy ilyen autót nem vezethetsz úgy, mint bármi mást. Tudnod kell, mit csinálsz”

– nyilatkozta Nathan Azais a La Dépeche-nek. Hát, a tolvajok nem tudták, aminek következtében a méregdrága Ferrari 488 Pista most teljesen kiégve egy roncstelepen pihen.