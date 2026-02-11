Mutatjuk, milyen lesz az első elektromos Ferrari

A Ferrari – amelyet eddig kizárólag belső égésű motoros szuperautóiról ismertünk – most végérvényesen belépett az elektromos korszakba. Sok rajongó bánatára a márka hivatalosan is bejelentette első tisztán villamos meghajtású modelljét, amelyet Ferrari Luce néven fognak árulni.

A Luce utasterében a középpontban egy retró ihletésű, háromküllős alumínium kormánykerék áll, amelyet Piero Ferrari, Enzo fia is támogatott – ezzel a klasszikus sportautók hangulatát idézi meg egy korszakalkotó villany-Ferrariban

Fotó: Ferrari

A név olaszul fényt jelent, ami szimbolikusan is jelzi: az elektromosság nem cél, hanem eszköz a maranellói gyártó filozófiájában, amellyel új szegmensbe lép.

A Luce egy négymotoros, összkerékhajtású gran turismo lesz – négy ajtóval és négy üléssel –, amely a Ferrari sportosságát az elektromos hajtás teljesítményével ötvözi.

A technikai alapokat már korábban ismerhettük: több mint 1000 lóerős összteljesítmény, rakétaszerű gyorsulás és jelentős hatótáv várható, amit korszerű, nagy kapacitású akkumulátor és fejlett hajtáslánc biztosít.

A belső tér, ahol a Ferrari találkozik az Apple-lel

Sajnos a külsőről még nem közölt képeket a gyár, de azt már tudjuk, milyen lesz a Luce belseje. A Ferrari villanyautó belső terét nem átlagos autóipari stílusban alkották meg: a LoveFrom kreatív kollektíva vezetői, Sir Jony Ive és Marc Newson – akiknek nevéhez olyan ikonikus Apple-termékek formavilága fűződik, mint az iPhone vagy az Apple Watch – dolgoztak a Ferrari dizájn csapatával.

Ez a Ferrari Luce váltókarja

Fotó: Ferrari

A kabinban a Ferrari tudatosan szakított a villanyautókra jellemző nagy, domináns érintőképernyőkkel: a Luce belsejében fizikai gombok, tekerők és kapcsolók kaptak elsődleges szerepet, mert a tervezők szerint így lehet a vezetési élményt a legközvetlenebb és legintenzívebb formában átadni.

Májusban leplezik le a Ferrari Luce-t

A műszerfal hangulata egyszerre idézi a múlt nagy sportautóit és a modern technológiát: háromküllős, könnyű, alumínium kormánykerék, OLED kijelzők és fizikai gombok. A Luce kulcsa maga is egy kis technikai csoda: üvegből készült, és E-Ink kijelzővel rendelkezik, amely a középkonzolba helyezve színét sárgáról feketére változtatja, miközben a belső kijelzők életre kelnek – ez egyfajta színházi rituálé a beindításhoz.

A Ferrari Luce belseje

Fotó: Ferrari Media / Ferrari

A Ferrari Luce ülése és pár műszere

Fotó: Ferrari

A Ferrari ezzel a megoldással azt üzeni, hogy az elektromosság nem az élmény rovására megy: a Luce a fizikai és digitális világ harmonikus találkozása.

A Ferrari Luce hivatalos bemutatóját 2026 májusában tartják Olaszországban.

