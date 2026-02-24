Hírlevél
Hoppá! 500 milliós Ferrarit vettek Magyarországon

Ilyen autócsodát csak képen vagy videóban láthat az ember, amit a minap Budapesten fotóztak le. A félmilliárd forintos Ferrari ráadásul egy magyar vevő rendelésére érkezett meg a fővárosba.
A szerencsés budapesti autórajongók különleges pillanatnak lehettek szemtanúi: a Váci úti Ferrari-szervizhez a minap érkezett meg a mintegy 500 millió forintos szuper sportautó. A Ferrari SF90 XX Spider Le Mans Editiont egy autószállítóról gurították le Angyalföldön, s a Hungarian Supercar Spotters nevű közösségi oldal fotókat is megosztott a nem mindennapi látványról.

A Ferrari SF90 XX Spider Le Mans Edition megérkezésének pillanata Budapesten
A hír persze gyorsan bejárták a közösségi médiát, ami nem meglepő. Ez a különleges Ferrari túlmutat a szokványos luxusautókon: a 4,0 literes, duplaturbós V8-as belső égésű motort három villanymotor egészíti ki, így a teljesítménye eléri az 1030 lóerőt. Ennek köszönhetően az autó álló helyzetből mindössze 2,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és alig 6,7 másodperc alatt már 200 km/óránál tart – írja a Vezess.

A Le Mans-i siker ihlette ezt a Ferrarit

Ez a limitált kiadás nem csupán egy bivalyerős sportkocsi – a Le Mans Edition név arra a Ferrari-sikertörténetre emlékezik, amikor a márka 2023-ban, közel fél évszázados szünet után ismét diadalmaskodott az ikonikus Le Mans-i 24 órás versenyen. A győztes autó a legendás 51-es rajtszámot viselte, és ezt a verseny-dicsőséget örökíti meg ez a különleges modell.

A különleges Ferrari SF90 XX Spider Le Mans Edition 500 millió forintos árából akár egy budai villát is vehetnénk
Persze a Ferrari SF90 XX Spider egyébként sem hétköznapi autó Magyarországon, vagy a régiónkban: már az alapváltozat is ritkaságnak számít, de az ilyen, versenysport ihlette, limitált példányokból világszerte is csak nagyon kevés készült. Ezt Monte-Carlóban vagy Dubajban is megcsodálják. 

A magyarországi megjelenése ezért is különösen izgalmas pillanat az autóimádók számára, hiszen ilyen extrém teljesítményű és exkluzív sportkocsi ritkán fordul meg Budapest utcáin.

Az interneten persze beindultak a találgatások, vajon ki lehet a gazdag vásárló, melyik magyar garázsába került a csodajárgány. Esetleg egy gyűjtő vitte el? Nem kizárt, hogy ezt sosem tudjuk meg.

 

