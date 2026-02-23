Már 5 millió alatt is van új autó a piacon, ráadásul elektromos

Ha egy autót úgy kellene elképzelni, mint egy napsütötte délutánt az olasz tengerparti sétányon, akkor valami olyasmi lenne, mint az új Fiat Topolino. Ez az apró elektromos városi négykerekű egyszerre idézi meg a retró hangulatot és a modern, olasz Dolce Vita-életstílust. Olyannyira, hogy az olasz kisautónak van egy ilyen változata is. És hamarosan ezt is meg lehet majd vásárolni nálunk.

A Fiat Topolino a legaranyosabb városi kisautó

Fotó: Alberto Cervetti / Stellantis

Az új Fiat Topolino apró, elektromos és végtelenül szerethető városi jármű, amely megidézi a múltat, de modern is. A neve – amely olaszul kis egeret jelent – már önmagában jelzi, hogy itt nem lóerőkkel és presztízzsel kell villogni, hanem mosollyal és életérzéssel.

Elektromos a legkisebb Fiat

A kétszemélyes Topolino nem hagyományos értelemben vett személyautó, hanem könnyű négykerekű (L6e kategória), ami több európai országban már 14–16 éves kortól, speciális jogosítvánnyal is vezethető.

Ez a besorolás meghatározza a karakterét is: a végsebessége 45 km/h, vagyis nem az autópályákra termett, hanem a belvárosi utcák, tengerparti sétányok és szűk parkolóhelyek közé.

Hossza mindössze körülbelül 2,53 méter, így szinte bárhová befér – oda is, ahová más már csak reménykedve kanyarodna be. A kétüléses utastér meglepően légies, a műszerfal egyszerűen áttekinthető, a koncepció pedig tudatosan puritán – minden a könnyedségről szól.

Ilyen belülről a Fiat Topolino

Fotó: MAXSAROTTO

A hajtásról egy 6 kW teljesítményű, azaz nagyjából 8 lóerős villanymotor gondoskodik, amely 44 Nm nyomatékot ad le. Papíron ezek szerény számok, a valóságban azonban tökéletesen elegendők a városi forgalom ritmusához. A legkisebb Fiatban a 0–45 km/h-s gyorsulás nagyjából 10 másodperc, ami ebben a kategóriában teljesen rendben van.

Az energiát az 5,4 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátor tárolja, amely a WLTP szabvány szerint akár 75 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz.

Ez első hallásra nem tűnik soknak, de ha belegondolunk, hogy a legtöbb városi ingázás napi 20–30 kilométernél nem hosszabb, máris látszik, hogy a Topolino a saját közegében bőven elegendő tartalékokkal rendelkezik. A töltése hagyományos háztartási konnektorról kevesebb mint négy óra alatt megoldható, vagyis este bedugjuk, reggel pedig indulhat az újabb városi kaland.