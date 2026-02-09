Figyelem: ezzel a pofonegyszerű megoldással is elvihetik az autóját!

Hírlevél
Pár perc alatt élesíthető a zsámolyvontató.
segítségautós hírautószervizegyszerűemelésfigyelem

Igen, elvihetik, de szerencsére inkább a szervizekre jellemző, hogy ezt a megoldást alkalmazzák. Szóval ilyen egyszerű is lehet az autóemelés, amennyiben van kéznél ebből az elmés szerkezetből. 

Ötletes megoldásokból nincs hiány!

A keret négy sarkán lévő apró kerék egy külső tengelyen mozog, ezt szétnyitva az autó kereke alá tolható, majd egy rúd segítségével összezár és megemeli a kocsit. Egyszerű és hatékony megoldás, sokaknak nagy segítség lehet, ha mozgatni kell a javításra váró autót. 

 

