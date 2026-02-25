Figyelem! Sok a buktató a nyári gumiknál – itt a nagy teszt!

Idén a számos modellnél használt 225/50 R17-es méretű nyári abroncsokat vizsgálta az ADAC és az ÖAMTC, a kompakt- és középkategóriás modelleknél szériában adott úgynevezett túraabroncsokat vették górcső alá. A jó irányíthatósággal rendelkező sport abroncsokkal ellentétben ezek szerkezete nem olyan merev, ami komfort tekintetében jelent előnyt. Meglehetősen nagy volt a szórás a gumiteszten, a 16 vizsgált garnitúra közül mindössze 3 végzett jó eredménnyel, 10 feltételesen ajánlható és 3 megvásárlását nem ajánlják a szakemberek.

Az ADAC/ÖAMTC gumiteszt alapján nem csak vezethetőségben, de anyagilag is vezetnek a prémium abroncsok

Fotó: ADAC

Beigazolódott a gumiteszten a papírforma

Az élmezőnyt a Continental PremiumContact 7, a Pirelli Cinturato C3 és a Goodyear EfficientGrip Performance 2 jelenti. A Continental a legjobb száraz és nedves útfelületen, illetve a vezethetősége is remek, a Goodyear egy kicsit elmarad ettől, de sokkal hosszabb a prognosztizált élettartama (57 800 km a Continental 44 700 km-ével szemben), a Pirelli pont félúton helyezkedik el ezek között. Amíg a három abroncs vételára közel van egymáshoz, a fenntartási költségekben már érezhető a különbség, a Pirelli kilométerenként 0,3 literrel magasabb fogyasztása évi 15 000 km-es használatot feltételezve 45 liter többletfogyasztást, aktuális benzinárral számolva mintegy 25 000 Ft felárat jelent.

Fotó: ADAC

Anyagiak tekintetében öt prémiumgyártó abroncsával jár a legjobban az ember, a tesztben vizsgált legolcsóbb gumik prognosztizált futásteljesítménye csak 26, illetve 27 000 km, a dupla annyiba kerülő prémium gumik 50 000 km körül futnak, az alacsonyabb gördülési ellenállásuk pedig üzemanyag-számlában hozza előnybe őket anyagiak tekintetében.

A középmezőnyt alkotó abroncsokról elmondható, hogy vannak olyan gyengeségeik, amelyek ellenére még jó választást jelenthetnek az egyes autóvezetőknek. A Firestone például jól teljesített száraz és nedves aszfalton is, de nagy a kopása; téli abronccsal felváltva használva lehet optimális. A Kumho jól teljesít nedves úton, hosszú az élettartama is, a száraz aszfalton gyengébb irányíthatóság miatt azoknak ajánlott, akik nem mennek gyakran autópályán. A rossz kezelhetőség azt jelenti a gyakorlatban, hogy egyenes haladás közben apró kormánykorrekciókat kell végezni – nem veszélyes, de fárasztó tud lenni.