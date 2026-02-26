Figyelem, tűzveszély miatt rendeltek el visszahívást a BMW-nél!

Nem csak problémás dízelmotorok vagy épp az indítómotorok miatt gyulladhatnak ki a BMW-k, a legújabb visszahívás alapján már a pollenszűrő-csere is a sok tízmilliós autók vesztét okozhatja. Ez a rendhagyó probléma majdnem túljárt a mérnökök eszén is, 11 hónap alatt sikerült csak kideríteni a probléma okát.

Rövid időn belül ez már a második, tűzzel kapcsolatos visszahívása a BMW-nek

Fotó: UWE FISCHER / BMW

Kábelkötegelő jelenti a megoldást a BMW-visszahívásnál

A legújabb BMW 5-ös és 7-es sorozat érintett a visszahívásban, a problémát a légkondicionáló kábelkötegének elhelyezése okozza, ami pollenszűrő-csere során elmozdulhat a helyéről. Ha ez megtörténik, előbb-utóbb kidörzsölődhet a kábel, ami rövidzárlathoz és akár tűzhöz is vezethet. Már 2025 márciusában megérkeztek az első visszajelzések az „égett szagról”, de hiába folytattak le különböző vizsgálatokat, csak most, január-február során sikerült beazonosítani a probléma okát. Tűz vagy baleset nem történt emiatt. A BMW szerint egyébként csak az érintett autók 0,1%-a érintett, tehát az NHTSA által most elrendelt, 58 713 járművet érintő visszahívásban 59 problémás példány lehet. Ha a szerelők már károsodott vezetéket találnak, kicserélik az érintett kábelköteget, egyébként kábelkötegelővel rögzítik biztonságosan a kérdéses szakaszt.

