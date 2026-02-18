Figyelem, új célpontja van az autótolvajoknak!

Nemrég panaszkodott arra az ADAC, hogy a modern autók karambolos javítását jelentősen megdrágítja az a rengeteg érzékelő, amit a különösen sérülékeny részekre helyeznek el a konstruktőrök. Ez egyébként átalakítja az autótolvajok működését is, hiszen meglepően könnyen és gyorsan lophatóak el ezek a méregdrága szenzorok, amelyekre van kereslet a piacon, hiszen jelentős összeget lehet megspórolni a hivatalos forrásból származó alkatrészekhez képest.

Semmi nem védi a drága szenzorokat, nem csoda, hogy sok autótolvaj ezekre állt át

Fotó: Toyota

Fél perc alatt kereshet több száz dollárt az autótolvaj

Általában semmiféle védelmet nem kapnak a drága radarok, amiket jellemzően a márkajelzés/hűtőrácsban lévő műanyag fedél takar, ezt elég kifeszíteni egy csavarhúzóval, majd egyszerűen ki lehet pattintani onnan az érzékelőt. Esetleg a kézben lévő csavarhúzóval kell megpiszkálni a keretet; a bűnözőknek egyébként se célja a roncsolás nélküli meló, a gyorsaságra hajtanak. Több száz dollárból/euróból lehet pótolni az ellopott, egyedi azonosítójeleket nélkülöző érzékelőt, ami jó eséllyel egy karambolos sérülésből visszaállított autóba kerül, vagy online apróhirdetésben kerül vissza eredeti gazdájához, aki olcsón szeretné pótolni a veszteségét...