Filléres technika segíti a nagyobb biztonságot

Ha takarásból kerül hirtelen a jármű elé egy gyalogos, akkor hiába a vészfékezés, jó eséllyel súlyos, akár halálos kimenetelű gázolás lehet az eredmény. Ez ráadásul nem csak az önvezető autókat, de az emberi sofőröket is érinti, hiszen – Superman kivételével – a röntgenlátás nem létezik. Azonban a Hyundai fejlesztői most megoldást találtak erre a problémára, a Vision Pulse nevű rendszernél az ultraszéles sávú kommunikáció segítségével látnak be a parkoló autók és falak mögé. A gyakorlatban ezt használják azokat a jeladók, amelynek a segítségével például a kulcscsomóját tudja megtalálni az ember.

A Hyundai az UWB-technológiával teszi láthatóvá a takarásban lévő személyeket/tárgyakat

Fotó: Hyundai

Olcsón lehet növelni a biztonságot a Hyundai ötletével

Ma már a legtöbb kütyü alkalmas ultraszéles sávú kommunikációra (UWB), illetve ilyen jeladóval el lehet látni azokat is, akiknek nincs okostelefonja/okosórája. A tesztelés során játékos kulcstartóba rejtették a gyermekeknek kiosztott jeladókat, amelyet ők aztán büszkén vittek magukkal, így például az iskolabusz vezetője pontosan tudta, mikor biztonságos az indulás. A megfelelő vevő aztán 100 méteres körzeten belül 10 centis pontossággal meg tudja határozni a kütyü/jeladó helyzetét úgy is, hogy nincs közvetlen rálátása. Ráadásul a rendszer nem támaszkodik külső hálózatra (mobil, műhold), így azoktól függetlenül működőképes.

A Vision Pulse nem számolja fel teljesen a holttereket, de egy nagy lépést tesz a megfelelő irányba. Sokkal olcsóbb, mint például a lézeres letapogató, részben már meglévő és rohamosan terjedő technológiára alapul, így könnyen kiegészítheti a vezetőtámogató rendszer működését. Valószínűleg ipari környezetben – logisztikai központok – fog először elterjedni, ahol könnyen lehet minden jelenlévőt a megfelelő jeladó viselésére kötelezni, a busani kikötőben sikerrel tesztelték a rendszert.