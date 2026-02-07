Kiderült, miért kaszálta el a Ford az egyik legnépszerűbb modelljét

A Ford honlapján még ott szerepel a kínálatban a Focus, ám a modell gyártását tavaly leállították.

A Ford Focus széles körnek szóló modell volt, az RS verziókkal a nagyteljesítményű autóra vágyó réteget is kiszolgálták

Fotó: Autowp

A Ford Focus már több mint két évtizede az utcakép része: 1998-ban mutatták be Európában, két évvel később pedig az Egyesült Államokban is megjelent a kompakt autó, amely hamar az egyik legnépszerűbb családi járművé vált. A ferdehátú, praktikus forma, a relatív alacsony ár és a vezetési élmény kombinációja miatt a Focus sokak első autója lett nálunk is.

Az évek során a Focus számos változatban készült: a klasszikus ötajtós mellett volt négyajtós, kombi és sportos ST-verzió is, utóbbi a vezetés örömét helyezte előtérbe a hétköznapi használat mellett.

Azonban a Focus európai gyártása 2025 novemberében végleg leállt a németországi saarlouisi gyárban, amely évtizedekig a márka egyik központi bázisa volt. Itt gördült le az utolsó Ford Focus, ezzel véget ért a modell 27 éves története, amelyből több mint 12 millió darab fogyott világszerte.

Egy korszak vége a Fordnál

Sokakban felmerülhet a kérdés, ha ilyen sikeres volt, akkor miért szüntették meg a gyártását. Nos, a 2000-es évek elején még a kompakt autók uralták a piacot, de a következő évtizedekben egyre inkább a crossoverek, vagyis a szabadidő-autók iránt nőtt a kereslet.

A kombi és az ötajtós Ford Focus

Fotó: Ford

A vásárlók kedvelték a magasabb üléshelyzetet, a nagyobb csomagtér-kapacitást és azt az érzést, hogy többet kapnak a pénzükért. Ebben a versenyben a hagyományos kompaktok – mint a Focus – fokozatosan háttérbe szorultak. Ezen túl a Ford vezetése is stratégiai váltást hajtott végre: egyre fontosabbak lettek az elektromos és hibrid járművek, valamint a nagyobb, jövedelmezőbb SUV-ok és terepjárók.

A klasszikus autó szegmens – amelyben a Focus, a Fiesta és a Mondeo is versenyzett – egyszerűen nem termelte azt a hasznot, amit a cég hosszú távú tervei megkívántak.

Hát, ezért hozták meg a fájó döntést, hogy vége a Focusnak. Talán nem túlzás, a Focus korunk épp oly ikonikus modellje, mint annak idején a T-modell volt, az eltűnése nem csupán egy autómodelltől való búcsú – ez egy korszak végét jelzi a Ford számára is.