Szétszaladt a ménes, felborult egy Ford Mustang Budapesten - fotók

Gyorshajtás miatt történt látványos baleset Budapesten. Egy Ford Mustang volt érintett.
autós hírFord Mustangbaleset

A Budapesti Rendőr-főkapitányság most közölt részleteket egy február 2-án történt baleset kapcsán. Egy Ford Mustang a Váci út XIII. kerületi szakaszán közlekedett, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett.

Fotó: BRFK

Az autó - vélhetően gyorshajtás miatt - megcsúszott, a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetnek ütközött, majd felborult és a tetején csúszva, az úttesten keresztbe fordulva állt meg.

Fotó: BRFK

A sofőr zúzódásokkal megúszta a balesetet, de csak a szerencsén múlt, hogy más közlekedő épp nem volt az egyébként forgalmasnak számító útszakaszon. A baleset során az autón kívül egy KRESZ-tábla is megrongálódott.  

Fotó: BRFK

A férfi alkoholszondás ellenőrzése pozitív eredménnyel zárult, ezért vérvételre előállították. Ha a szakértői vélemény alapján bebizonyosodik, hogy részegen vezetett, akkor nem kerülheti el a szigorú felelősségre vonást.

 

