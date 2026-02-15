Kiderült az óriási titok, honnan kapta a hangját a Ford Mustang – videó

Kevés autómárka neve vált olyan erős szimbólummá, mint a Ford Mustangé. A név egyszerre idézi a szabadságot, az erőt és az amerikai Nyugat vad romantikáját – de vajon honnan ered valójában?

A Ford Mustang a világ egyik legnépszerűbb és legdögösebb sportautója

Fotó: Ford Motor Co.

A hivatalos és félhivatalos források évtizedek óta keverednek legendákkal, de ma már tudjuk az igazságot. Sokáig tartotta magát az a népszerű elképzelés, hogy a Mustang nevét a II. világháború legendás P–51 Mustang vadászgépéről kapta. Ezt a verziót erősítette, hogy a fejlesztés egyik kulcsfigurája, John Najjar – a Ford formatervezője – rajongott a repülőgépekért, és úgy vélte, a P–51 sebessége és hírneve méltó lenne egy új sportkocsi nevéhez. Bár ez a történet romantikusan hangzik, később kiderült, semmi köze a valósághoz.

A ló prüszkölése a Ford Mustang kipufogójában él tovább

A Ford sportkocsija a nevét valójában az amerikai musztáng vadlovakról kapta. A név egy reklámügynökségi ötletbörzén merült fel, s több ezer ötlet közül lett kiválasztva, és a piacfelmérések során győzött meg mindenkit.

Most egy TikTok videóból az is kiderült, honnan másolták a Ford Mustang kipufogóhangját.

A felvételen látott és hallott összehasonlítás tökéletesen szemlélteti a ló prüszkölése és a Mustang kipufogójának dübörgése olyan hasonló ritmusban és tónusban szól, mintha maga a természet ihlette volna az 5,0 literes, V8-as motor hangját. Ez a párhuzam is hozzájárult ahhoz, hogy a név ikonikus legyen: a Mustang nemcsak látványban, hanem hangzásában is a szabadság élményét adja.