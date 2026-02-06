Forradalmi áttörés az akkumulátor-technológiában!

Amíg a lítium-ion technológiában a szilárdtest-akkumulátorok megjelenése lesz evolúciós lépés, egy másik fontos területen is újdonsággal szolgálhatunk. A Debrecenben gyárral rendelkező CATL tavaly májusban bejelentett Naxtra nátrium-ion akkumulátora már elérhető sorozatgyártású autóban, elsőként a Changan Nevo A06-os szedán kapja meg az olcsó és strapabíró telepet 2026 közepén, de a konszern többi márkája is használja majd azokat. Arról nincs hír, hogy a Changan által gyártott elektromos Mazda típusok (6e és CX-6e) megkapják-e az új technológiát.

Első személyautóként a Changan Nevo A06-os kap nátrium-ion akkumulátort

Fotó: Changan

Kifejezetten jól érzi magát hidegben a nátirum-ion akkumulátor

„A nátriumion-technológia megjelenése egy új korszak kezdetét jelenti az e-mobilitásban. A Changan stratégiája egyszerre tükrözi az energiabiztonság iránti felelősségvállalást és a hosszú távú gondolkodást. Ahogyan korábban az elektromos járművek fejlesztése terén, úgy most az úttörő nátriumion-megoldásokkal is az élen jár. A CATL számára kiemelten fontos, hogy az iparág egyik vezető vállalatával dolgozhat együtt, és szakmai tudásával hozzájárulhat a biztonságos, megbízható és nagy teljesítményű technológia piaci bevezetéséhez” – mondta Gao Huan, a CATL kínai elektromosautó-üzletágának technológiai igazgatója.

A 45 kWh kapacitású akkumulátorral az engedékenyebb kínai szabvány szerint 400 km-es hatótávolságot tud az autó, amely különösen jól viseli a hideg éghajlatot. Például -30°C-os hőmérsékleten háromszor nagyobb teljesítménnyel lehet tölteni a nátrium-ion akkumulátort, mint az azonos kapacitású lítium-ion telepet, a Naxtra -40°C-os hőmérsékleten még 90%-os kapacitást tud, és még -50°C-os hőmérsékleten is működőképes. A CATL által elvégzett, a kínai előírások által megkövetelt teszteken remekelt a nátrium-ion akkumulátor, semmi füst vagy egyéb jelenség nem kísérte például az átszúrást, és még azt követően is működött a teljesítményleadás, hogy ketté fűrészelték azt. A CATL most azon dolgozik, hogy 500 illetve 600 km hatótávolságú Naxtra akkumulátorokat készítsen, plug-in hibrid modellekben több mint 300 km-es elektromos hatótávolságú nátrium-ion telepek érkezése várható.

