Forradalom az elektromos autók világában: itt az első sóakkumulátor!

A jövő elektromos autóinak egyik kulcskérdése továbbra is az akkumulátor: mennyibe kerül, milyen messzire visz el, és mennyire biztonságos. Most azonban úgy tűnik, egy új technológia forradalmasíthatja az iparágat: a hagyományos lítium-ion akkumulátorok alternatívájaként megjelenik a natrium-akkumulátor, amely nem ritka fémekre, hanem a mindennapi konyhasó egyik alkotórészére, a nátriumra alapoz.

A CATL nátrium-ion akkumulátorait a Changan modelljeibe szerelik be elsőként

Fotó: CATL

A világ legnagyobb akkugyártója, a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) – amely most Debrecenben épít gyárat – hosszú évek fejlesztése után 2026 közepén piacra dobja az első sorozatgyártású elektromos autót, amelyet ilyen akkumulátor hajt majd. A technológiát a kínai Changan Automobile modelljeibe építik be, és az idei év során már meg is kezdődnek az értékesítések – írja a Blid.

Sok előnye van a sóakkumulátornak

A natrium-ion technológia legnagyobb vonzereje az alacsony ár és a bőséges nyersanyag-ellátás: míg a lítium és más akkumulátoranyagok ára és hozzáférhetősége gyakran korlátozza az elektromos járművek terjedését, a nátrium a földkéreg egyik leggyakoribb eleme.

Az új akkumulátorok kapacitása körülbelül 45 kWh lesz, ami kissé alacsonyabb a legtöbb ma kapható elektromos autóénál, de a gyártó szerint akár 400 kilométeres hatótávot is biztosítanak egyetlen töltéssel.

A cellák energiasűrűsége nagyjából 175 Wh/kg körül alakul, ami versenyképes a mai lítium-vas-foszfát technológiával.

Így néz ki a kínai CATL forradlami, nátrium-ion akkumulátora

Fotó: CATL

A nanánium-akkumulátorok egyik különleges erőssége a téli teljesítmény: hagyományos lítium-alapú egységekkel szemben ezek az elemek kifejezetten jól bírják a hideget, és akár -30 fokban is lényegesen jobb hatékonyságot nyújtanak. Extrém körülmények között, akár -40 °C körül is, még magas szinten működnek, ami különösen fontos lehet olyan területeken, ahol a hideg éghajlat eddig komoly kihívást jelentett az elektromos autóknak.

A biztonság terén is előrelépés várható: a gyártó saját tesztjei szerint a só-akkumulátorok sokkal kevésbé hajlamosak túlmelegedésre vagy tűzesetre, még ha mechanikai sérülést is szenvednek. Ez erős kontrasztot jelent a lítium-ion cellák gyakori gyenge pontjához képest.

Mindent összevetve ez az új technológia nem feltétlenül váltja le egyik napról a másikra a ma használt akkumulátorokat, de fontos mérföldkő az elektromos mobilitás fejlődésében: olcsóbb gyártás, jobb hidegtűrés és nagyobb biztonság. Európai forgalmazásról még nincs hivatalos időpont, de a gyártó tervei szerint nemzetközi piacokra is szállítanak majd, így könnyen lehet, hogy néhány éven belül már Magyarország útjain is só-akkus elektromos autók suhannak majd. Sőt, az sem kizárt, hogy Debrecenben is készülnek ilyenek.