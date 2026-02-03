Direkt szemétkedett előzés közben, aztán kiszállt okoskodni Budapesten – videó

Egy autós január végén, a X. kerületi Gergely utcában próbálta megelőzni az előtte haladót. A beküldő szerint a furgonos kb. 38-45 km/h-val haladt, korábban több autós is kikerülte már.

Ahogy a kamerás autó vezetője elkezdte az előzést, a másik sofőr rágyorsított, és nem hagyta, hogy megelőzzék. Ezek után kiszállt magyarázni, majd később is válogatott szidalmakat ordibált.

Videón a furgonos akciója:

A KRESZ tiltja az előzés akadályozását, illetve feltartani sem szabad a forgalmat, vagyis a furgon vezetője halmozta a szabálytalanságokat.

A második videón egy M7-esen történt baleset látható, egy teherautó ütközött hátulról az előtte haladónak. A harmadik felvétel szintén az M7-esen készült, itt a belső sávban, a forgalommal szemben érkezett egy ámokfutó, de szerencsére nem történt baleset.