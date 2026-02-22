Gondolta volna ezt a Ferrariról?

Február 18-án nyílt meg a Museo Enzo Ferrari de Modena területén a „The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris” nevű időszaki kiállítás, ahol híres zenészek autóit lehet megtekinteni egészen 2027. február 16-ig.

Sok esetben maguk a zenészek mesélnek különleges Ferrarijukról

Fotó: Ferrari

A híres zeneszerzők és zenészek által a gyártól rendelt autók mellé podcast-sorozat is készül, amelyből minden járműről meg lehet tudni a legfontosabb információkat, néhány híres ember saját maga beszél Ferrarijáról. Így lehet megismerni például Nick Mason 250 GTO-jának, Herbert von Karajan 250 GT Lusso-jának, Eric Clapton egyedi SP12-esének, vagy épp Swiss Beatz SF90 XX-ének a történetét. Idén a Múzeum lesz az egyik szponzora a július 13-18 között megrendezésre kerülő Jazz Open Modena rendezvénynek.

