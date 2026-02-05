Retteghetnek a magyar gyorshajtók, a románok már bevetették a csodatraffipaxot

Vége a gyorshajtásnak és a kibúvóknak Romániában: éjjel-nappali megfigyelés alá kerülnek a román autópályák és a gyorsforgalmi utak. A hatóságok 400 vadonatúj radarkamerát vetnek be, amelyek mindent látnak – és mindent meg is jegyeznek. Hiába lassítunk le a traffipax előtt, amit a navigációs rendszerünk jelez, a gyorshajtást ezentúl nem lehet kijátszani, megúszni – figyelmeztet a rendőrség.

A román rendőrség 400 új traffipaxot vett a gyorshajtás visszaszorítása érdekében

Fotó: Román rendőrség / Facebook

Az új radarrendszer már nem egyetlen ponton mér, hanem hosszabb útszakaszokon is ellenőrzi az autósokat, így az átlagsebesség számít majd.

Tehát képesek kiszámítani, milyen tempóban haladt egy jármű egy teljes szakaszon.

Ez azt jelenti, hogy a régi reflex – lassítás a radar előtt, majd gyorsítás utána – többé nem védi meg a sofőrt a bírságtól – írja a Maszol.

Az új traffipax nemcsak a gyorshajtást rögzíti

A romániai közutakon fokozatosan üzembe helyezett új sebességmérő rendszer alapjaiban változtatja meg a közlekedési ellenőrzést. A modern kamerák nemcsak a pillanatnyi gyorshajtást rögzítik, hanem lebuktatják az autót is: ellenőrzik a műszaki vizsgát, az útdíjat, sőt azt is, hogy a jármű lopott vagy körözés alatt áll-e.

A román hatóságok szerint az intézkedés célja nem a büntetések számának növelése, hanem a balesetek visszaszorítása és a közlekedési fegyelem javítása.

A rendőrség abban bízik, hogy a folyamatos ellenőrzés hosszú távon biztonságosabbá teszi az utakat. Az üzenet egyértelmű: nem elég okosan lassítani – tartósan be kell tartani a sebességhatárokat.

Könnyen lehet, hogy pár év, és nálunk is bevezetik, kiépítik a sztrádákon a rendszert. Pláne, ha a románoknál beválik, márpedig be fog, efelől ne legyen kétségünk.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy mennyivel mehetünk 50-es táblánál, hogy ne kapjunk büntetést. Sok tévhit akad a büntetésekkel kapcsolatban. Összeszedtük, mit kell tudni a gyorshajtás miatt kiszabott közlekedési bírságokról.