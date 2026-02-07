Ha a luxus nem elég: asztali óra negyedmilliárdért!

Hírlevél
A luxust is lehet fokozni, ahogy azt a Louis Vouitton bizonyítja. A kisteherautót mintázó asztali óra gyémántokkal is megvásárolható.
louis vouittonCitroencamionnetteedition limitéeóraautós hír

A Louis Vouitton luxusmárka kezdeteire emlékeznek a klasszikus kisteherautót mintázó, a korabeli kék-sárga fényezést magán viselő asztali órával. A Camionnette azoknak a Citroën B10-es haszonjárműveknek állít emléket, amivel anno az utazóládákat kiszállították a tehetős vásárlóknak, onnan származik a jellegzetes kék-sárga fényezés. Az asztali órának átfunkcionált változatnál a motortérbe a svájci L’Epée 1839 óragyártó által készített mechanikus óraszerkezet kerül, amelyet a kurbli helyén kell felhúzni legkésőbb 8 naponta.

Asztali óra méretben is méregdrága a csillogás.
Normál formájában 68 000 euró, bearanyozva és gyémántokkal kirakva 650 000 euró (!) az LV asztali óra ára
Fotó: Louis Vouitton

Az idő megfizethetetlen, a puccos óra 248 millió Ft

A szemrevaló asztali óra elterjedését nagyban korlátozza, hogy 68 000 euróba (26 millió Ft) kerül, de ezt még lehet tovább fokozni. Az Edition Limitée nevű 15 darabos szériánál nem csak polírozzák és aranyozzák a karosszériát, de a hűtőrácson és a tetőperemen 1695 darab (!) gyémántot helyeznek el – összesen 41,44 karátnyit –, a hűtőrács tetején egy darab 0,51 karátos gyémánt csillog. A hátsó lámpákat 10-10 darab vörös és narancs zafírokkal (összesen 1,64 karát) valósítják meg ennél az aprólékosan készített változatnál. Nem csoda, hogy a vételár 650 000 euró, azaz 248 millió Ft!

 

Persze a raktérben elhelyezett, a felhúzó-kulcsot tartalmazó láda is kézi munkával készül valódi fából, igazi Louis Vouitton szövettel vonják be és bronz vasalatokat használnak. A limitált szériánál a kurblivas-formáját utánzó kulcsot természetesen bearanyozzák. Manapság nem az a kérdés, hogy elkel-e mind a 15 darab limitált LV Camionnette óra, inkább csak az: milyen gyorsan ad túl rajtuk a luxusmárka.
 

 

 

 

