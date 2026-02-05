Ha ilyen autója van, soha többé nem kell útdíjat fizetnie Magyarországon!

Hírlevél
1 órája
2026-tól ingyen használhatják a fizetős utakat a veteránok. A kedvezmény nem kötődik a jármű kategóriájához.
Az oldtimerek tulajdonosainak ezentúl nem kell fizetniük az autópályák és autóutak használatáért – jelentette be a MAVAMSZ, a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége. Sokan nem tudják, de már idén január elsejétől semmilyen muzeális minősítésű jármű esetén nem kell az úthasználatért fizetni.

Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatója szerint a jogosultság igazolásával, írásban kell igényelni a kedvezményt. 

A veterán járművekkel rendelkezők kérelmeit az elbírálás ügyében hatáskörrel rendelkező közlekedési igazgatási hatósághoz, azaz valamelyik kormányablakhoz szükséges benyújtani.

A kedvezmény nem kötődik a jármű kategóriájához, vagyis bármire igényelhető; a feltétel kizárólag az, hogy az adott járműnek rendelkeznie kell oldtimer minősítéssel. Ha ez megvan, nem csupán a személyautókra nem kell pályamatricát venni, hanem a 3,5 tonnánál nehezebb veteránokra is igényelhető a mentesség.

Veterán jármű esetén ezt kell tartalmaznia a kérelemnek

Az írásos kérelemben szükséges meghatározni a jármű forgalmi rendszámát, a jogalap pontos megjelölését, valamint csatolni kell a muzeális jelleg igazolására szolgáló iratot. A mentesség a bejelentés évét követő év január 31-ig áll fenn, utána meg kell hosszabbítani.

 

