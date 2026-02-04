300 forintért vett egy hibátlan használt autót, ennek kellett történnie érte

Nagy csapás ért decemberben egy floridai férfit, amikor a rendőrök félreállították a viharvert, 1999-es Hondájával. A több százezer kilométert futott autónak hiányzott a szélvédője és az első lökhárítója, a légzsákok is kinyíltak már benne, vagyis nem csupán használt, hanem erősen elhasznált állapotban volt.

A rendőrök azonnal lefoglalták, majd roncstelepre küldték a kocsit, ami az egyetlen lehetőséget kínálta a tulajdonosa számára, hogy eljusson a munkahelyére. A történetét a TikTokon tette közzé, szerencséjére egy helyi használtautó-kereskedéshez is eljutott.

Videón a fillérekért vett használt autó:

A Cape Coral kereskedés tulajdonosa egy hibátlan, 2014-es Jeep Cherokee-t ajánlott fel a férfi számára. Az autóért jelképes összeget, mindössze egyetlen dollárt (320 forint) kellett fizetnie.