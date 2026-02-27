Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

afrika

Ön tudja, hova kerülnek az Európai Unió roncsautói? – mutatjuk Brüsszel sarát

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az európai autóipar és Brüsszel egyik legnagyobb, de kevésbé ismert problémája az öreg autók szinte nyomtalan eltüntetése. Persze sok gépkocsi végzi roncstelepen, de a használt autók többsége inkább Afrika felé veszi az irányt, hogy ott szennyezze a környezet, amíg szét nem esik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
afrikanyersanyageurópai unióautóhasznált autó

Miközben Európa a teljes elektromos átállásra készül és zöldipari forradalmat vív, egy kevésbé látványos, ám annál súlyosabb probléma bontakozik ki a háttérben: százezrével tűnnek el a kontinensről azok a használt autók, amelyek valójában stratégiai nyersanyag-készleteket rejtenek. A jelenségre a Politico Europe hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy az ügy messze túlmutat az autókereskedelem kérdésén.

öreg autók, leharcolt autók, öregleharcoltautók, Afrika, Afrikában még simán látni ilyen öreg Peugeot-kat az utakon. Ez a kép pár éve készült két használt autóról Maliban
Afrikában még simán látni ilyen öreg Peugeot-kat az utakon. Ez a kép pár éve készült két használt autóról Maliban
Fotó: Shutterstock/Watch The World

Az Európai Unió évek óta igyekszik csökkenteni függőségét a kritikus nyersanyagok – például a lítium, a nikkel, a réz vagy a ritkaföldfémek – importjától. Ezek az anyagok azonban kulcsfontosságúak az elektromos autók, akkumulátorok, szélturbinák és más zöldtechnológiák gyártásához. A gond csak az, hogy ezek jelentős része már most is ott van Európában – a forgalomból kivont vagy hamarosan leselejtezett autókban.

A használt autóink nem bontókba kerülnek

Egy átlagos jármű több tíz kilogrammnyi újrahasznosítható fémet és stratégiai alapanyagot tartalmaz. Azonban ezek a használt autók nem hivatalos bontókba kerülnek, hanem használt járműként harmadik országokba exportálják őket – gyakran Afrikába vagy a Közel-Keletre –, az EU nemcsak egy autót veszít el, hanem egy mozgó nyersanyag-raktárat is. A bennük lévő értékes fémek így kikerülnek az európai körforgásos gazdaság rendszeréből. 

A probléma tehát kettős, az értékes nyersanyagvesztés mellett Afrika szennyezését is növeljük.

Az autók eltűnése tehát nem pusztán statisztikai kérdés. Ipari versenyképességről, stratégiai önállóságról és a zöld átállás sikeréről van szó, pontosabban lenne szó. Ha Európa, a brüsszeli döntéshozók nem tudják hatékonyan visszaforgatni a már meglévő nyersanyag-készleteket, továbbra is erősen rá leszünk utalva a külső – gyakran geopolitikailag kockázatos – beszállítókra. A kérdés így már nem az, hogy mi történik a használt autókkal, hanem az, hogy megengedheti-e magának Európa, hogy ezek a guruló nyersanyag-kincsek egyszerűen eltűnjenek a horizonton. Az elektromos jövő ugyanis nemcsak technológiai, hanem nyersanyagkérdés is – és a válasz részben már most ott parkol az európai utcákon.

öreg autók, leharcolt autók, öregleharcoltautók, Afrika, Sok leharcolt európai használt autó köt ki Afrikában
Sok leharcolt európai használt autó köt ki Afrikában
Fotó: Shutterstock

Az Origo a napokban arról írt, hogy kiderült, melyek a legtartósabb autók a világon. A német Auto Bild TÜV‑Report 2026 friss, több mint 900 ezer vizsgálatot feldolgozó elemzése olyan eredményeket hozott, amelyek sokakat meglephetnek: a legjobb tartóssági mutatókkal nem egy japán vagy koreai, hanem egy klasszikus német gyártó rendelkezik. A hosszú távú megbízhatósági listát a Mercedes‑modellek vezetik: különösen a B‑osztály, az M/GLE‑széria és az A‑osztály bizonyultak kiemelkedően erősnek a 10–11 éves korosztályban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!