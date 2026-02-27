Ön tudja, hova kerülnek az Európai Unió roncsautói? – mutatjuk Brüsszel sarát

Miközben Európa a teljes elektromos átállásra készül és zöldipari forradalmat vív, egy kevésbé látványos, ám annál súlyosabb probléma bontakozik ki a háttérben: százezrével tűnnek el a kontinensről azok a használt autók, amelyek valójában stratégiai nyersanyag-készleteket rejtenek. A jelenségre a Politico Europe hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy az ügy messze túlmutat az autókereskedelem kérdésén.

Afrikában még simán látni ilyen öreg Peugeot-kat az utakon. Ez a kép pár éve készült két használt autóról Maliban

Fotó: Shutterstock/Watch The World

Az Európai Unió évek óta igyekszik csökkenteni függőségét a kritikus nyersanyagok – például a lítium, a nikkel, a réz vagy a ritkaföldfémek – importjától. Ezek az anyagok azonban kulcsfontosságúak az elektromos autók, akkumulátorok, szélturbinák és más zöldtechnológiák gyártásához. A gond csak az, hogy ezek jelentős része már most is ott van Európában – a forgalomból kivont vagy hamarosan leselejtezett autókban.

A használt autóink nem bontókba kerülnek

Egy átlagos jármű több tíz kilogrammnyi újrahasznosítható fémet és stratégiai alapanyagot tartalmaz. Azonban ezek a használt autók nem hivatalos bontókba kerülnek, hanem használt járműként harmadik országokba exportálják őket – gyakran Afrikába vagy a Közel-Keletre –, az EU nemcsak egy autót veszít el, hanem egy mozgó nyersanyag-raktárat is. A bennük lévő értékes fémek így kikerülnek az európai körforgásos gazdaság rendszeréből.

A probléma tehát kettős, az értékes nyersanyagvesztés mellett Afrika szennyezését is növeljük.

Az autók eltűnése tehát nem pusztán statisztikai kérdés. Ipari versenyképességről, stratégiai önállóságról és a zöld átállás sikeréről van szó, pontosabban lenne szó. Ha Európa, a brüsszeli döntéshozók nem tudják hatékonyan visszaforgatni a már meglévő nyersanyag-készleteket, továbbra is erősen rá leszünk utalva a külső – gyakran geopolitikailag kockázatos – beszállítókra. A kérdés így már nem az, hogy mi történik a használt autókkal, hanem az, hogy megengedheti-e magának Európa, hogy ezek a guruló nyersanyag-kincsek egyszerűen eltűnjenek a horizonton. Az elektromos jövő ugyanis nemcsak technológiai, hanem nyersanyagkérdés is – és a válasz részben már most ott parkol az európai utcákon.