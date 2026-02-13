Ezeken a használt autókon nem látni, hogy több százezer km-t tekertek vissza a futásból

A futásteljesítmény-manipuláció kapcsán készített carVertical jelentésből az is kiderül, hogy a legnagyobb mértékű manipuláció nem mindig a leggyakrabban visszatekert kilométerórájú használt autók esetében tapasztalható. Magyarországon a legnagyobb átlagos futásteljesítmény-csökkentés a Škoda Superb, a Mercedes-Benz E-osztály és a Volkswagen Golf modelleknél fordult elő. A Škoda Superb modelleknél átlagosan 225 441 kilométerrel, a Mercedes-Benz E-osztálynál 144 429 kilométerrel módosították az óraállást. A Volkswagen Golf esetében az átlagos visszatekerés mértéke szintén kiemelkedő volt: 109 620 kilométer.

A km-tekerés királya a használt autók között a Skoda Superb

Amely használt autókon nem látszik a kopás, könnyű a km-számláló manipuláció

Ezekből a számokból a termék minőségére is lehet következtetni, hiszen nagyon jól össze kell rakni egy autót ahhoz, hogy annál 100-200 000 km-rel visszatekert óraállásnál is hihető legyen az állapot. Itt most nem csak olyan filléres tételekről van szó, mint pedálgumik vagy kormány újrabőrözése, de egy autón menet közben érezni lehet az elhasználódás mértékét abból, honnan és milyen zörejek jönnek.

„Egy járműtörténeti jelentésben a vásárlók pontosan láthatják, hogyan változott az autó futásteljesítménye az évek során, mikor történt manipuláció, és hány kilométerrel tekerték vissza az órát. Egyes autóknál többször is módosítják az óraállást, hogy még vonzóbbnak tűnjenek a használtautó-piacon. A kilométeróra-csalás elsőre talán nem is tűnik különösebben ijesztőnek, pedig az érintett autók fenntartása kiszámíthatatlanabb, és később, amikor eladásra kerül a sor, mindenképpen csökkenti az értéküket, ha az óraállást manipulálták” – mondja Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.