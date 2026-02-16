Itt a meglepő eredmény, kiderült, melyek a legtartósabb autók a világon

Sok sofőrben az a kép él, hogy a Toyota és a japán kocsik a legmegbízhatóbbak a világon, s a legstrapabíróbb használt autók. Ez valamilyen szinten igaz is, de a német műszaki vizsgáló és tanúsító szervezet, a Technischer Überwachungsverein (TÜV) legfrissebb jelentése szerint ez csak féligazság. A német Auto Bild TÜV‑Report 2026 friss, több mint 900 ezer vizsgálatot feldolgozó elemzése most olyan eredményeket hozott, amelyek sokakat meglephetnek: a legjobb tartóssági mutatókkal nem egy japán vagy koreai, hanem egy klasszikus német gyártó rendelkezik.

Kevesen gondolnák, hogy ez a Mercedes az egyik legjobb használt autó a piacon

Fotó: Shutterstock

A hosszú távú megbízhatósági listát a Mercedes‑modellek vezetik: különösen a B‑osztály, az M/GLE‑széria és az A‑osztály bizonyultak kiemelkedően erősnek a 10–11 éves korosztályban – írja a Bild. Ez azt jelenti, hogy ezeknél az autóknál – még jelentős futásteljesítmény mellett is – kevesebb volt a súlyosabb hiba az évente esedékes TÜV‑ellenőrzéseken. A dobogó második fokára az Audi került: olyan modellek, mint az A3, Q5, A4/A5 vagy a Q3, szintén meggyőző eredményt értek el. A harmadik helyen pedig a Toyota zárt – ami jól mutatja, hogy a német autóipar mellett a japán konstrukciók is hosszú életet ígérnek használtan.

Koreai használt autók a lista végén

A rangsor készítése során csak azok a márkák kerültek értékelésre, amelyekből legalább három különböző modell adata állt rendelkezésre – így a lista objektív, a valós hibaarányokra épül. A statisztika szerint a legjobb tíz‑tizenegy éves autók átlagos hibaarány (azaz TÜV‑bukások százaléka) 22,9 % körül alakult, a tipikus futásteljesítmény pedig 131 ezer km volt.

Érdekesség, hogy a Volkswagen és a Skoda is a középmezőnybe került, a BMW zárja a Top 10-et, míg olyan márkák, mint a Renault, Kia vagy Hyundai a lista végén landoltak.

A pontos sorrendben persze mindig szerepet játszik, hogy az egyes modellek milyen karbantartást kaptak élettartamuk alatt.

A TÜV végeredménye több mint 900 ezer vizsgálatot feldolgozó elemzés után derült ki

Fotó: Shutterstock

Mindenesetre ez az összeállítás hasznos támpont lehet mindazoknak, akik most szeretnének használt autót vásárolni. A TÜV‑adatok segítenek abban, hogy okosan válasszunk márkát és modellt, egy olyan autót, amely hosszú évekre megbízható társ legyen az utakon.