Mi folyik itt? – satufék a használt autók piacán

Visszafogottabb rajt után várja a tavaszt a használt autók piaca hazánkban: a DataHouse adatai szerint januárban alig több mint 69 300 személyautó cserélt gazdát Magyarországon. Ez 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest, és megtöri az elmúlt két év viszonylag stabil, 70–80 ezres sávban mozgó forgalmát.

Januárban kevesen vásároltak használt autót Magyarországon

Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

A gyengébb kezdés azonban nem feltétlenül jelent tartós megtorpanást. A piac szereplői szerint a szokatlanul hideg, a havas hetek komolyan visszafogták az adásvételeket: a vevők halasztották a megtekintéseket, a kereskedők pedig logisztikai nehézségekkel küzdöttek.

„Egyelőre nem látható olyan tényező, ami hosszabb távú visszaesést vetítene előre”

– hangsúlyozta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Szerinte a februártól érkező plusz jövedelmek – például a fegyverpénz vagy az szja-mentesség bővítése – akár élénkíthetik is a keresletet.

A neten sokan nézegették a használt autókat

Erre utal az online aktivitás is: a JóAutók.hu-n januárban 29 százalékkal többen böngésztek autót, mint decemberben. A keresések tehát már most a tavaszi élénkülést előlegezik meg. A forgalom közel fele továbbra is az alsó-középkategóriás és kisautó-modellekhez kötődik.

Az Opel Astra vezeti a listát, de a Ford Focus, a Volkswagen Golf és a Skoda Octavia is stabilan népszerű, miközben a Suzuki Swift a kisautók között őrzi első helyét.

A felsőbb kategóriát a Volkswagen Passat, az Audi A4 és a BMW 3-as sorozat képviseli az élmezőnyben.

Az újautó-eladások is visszaestek

Nemcsak a használt piac indult visszafogottan: az újautó-eladások 9 százalékkal csökkentek, és az importált használt autók száma is mérséklődött. A kérdés már csak az, hogy a tél okozta fékezés után valóban megérkezik-e a várva várt tavaszi lendület.

