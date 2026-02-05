A használt piacon is előretörnek a kínai márkák

A vizsgált körbe azok az autók tartoznak, amelyek futásteljesítménye nem éri el a 6000 kilométert, évjáratuk pedig 2024 és 2026 közé esik. A kínálat így nem kizárólag vadonatúj járművekből áll: jelentős arányban jelennek meg benne kereskedések tulajdonában lévő tesztautók és kiállítási darabok is. Ezek jellemzően rövid ideig használt, kipróbálási célú autók, amelyek még újként kerülnek értékesítésre, mielőtt elérnék a 6000 kilométeres futásteljesítményt.

Fiatalok még a kínai márkák a magyar piacon, a használt piacon is ebben a szegmensben jelennek meg először

Fotó: Chery



A 2025-ös év adatai alapján a 6000 km alatti kategóriát elsősorban a hagyományos szereplők uralták. A legnépszerűbb modellek között a Suzuki több típussal is jelen volt, mellettük olyan jól ismert modellek szerepeltek, mint a Škoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR. Az átlagárak döntően 8–13 millió forint között alakultak, a prémium szegmens felső határát a BMW X-sorozat képviselte, 30 millió forint feletti árszinten. A kategória egészére jellemző volt a rendkívül alacsony átlagéletkor: a legtöbb modell mindössze néhány hetes vagy hónapos volt. A legidősebbnek a BMW X-sorozat számított, a maga 3,1 hónapos átlagéletkorával.

A fiatal használt autók között jönnek fel a kínai márkák

2026 januárjára azonban markáns változás rajzolódott ki. A legnépszerűbb, 6000 km alatti modellek listáján több kínai márka is megjelent, köztük a BYD, az OMODA, a JAECOO és a Chery. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a 2025-ös teljes év legnépszerűbb modelljei között még csupán egyetlen kínai típus szerepelt. A januári adatok azt mutatják, hogy ezek az új belépők nem kizárólag az alsó árkategóriát célozzák. Míg egyes modellek a Suzuki vagy a Dacia árszintjéhez közelítenek, addig mások már a Nissan, a Kia vagy akár a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10–15 millió forint közötti átlagárakon. A kínai márkák így érezhetően szélesítik az árskálát. A 2026. januári kínálat átlagéletkora továbbra is rendkívül alacsony: a legtöbb modell néhány hónapos, sok esetben 300–500 kilométer alatti futással jelenik meg a hirdetésekben. A legmagasabb átlagéletkora 2026 januárjában az OMODA 5-nek volt, 4 hónap.

„Az újautó-piac jelentős átalakuláson megy keresztül, amit jól mutat, hogy listánkon több, a magyar piacra nemrég érkezett kínai márka is megjelent. Bár az eladások terén a Suzuki továbbra is őrzi vezető pozícióját, az érdeklődési adatok alapján a kínai gyártók már látványosan felzárkóztak a hagyományos szereplőkhöz. Térnyerésük elsősorban a versenyképes bevezető áraknak, az erős marketingaktivitásnak és a kedvező ár-érték aránynak köszönhető, ami gyorsan érezhető hatást gyakorolt a hazai keresletre" – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

