Hatalmas „disznósággal” búcsúzik a Mercedes-Benz tervezője

Gorden Wagener nemrég távozott a Mercedes-Benz vezető formatervezői pozíciójából, de ez nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatot megszakít azzal a márkával, amelynek a megjelenését az utóbbi három évtizedben formálta. Búcsúzóul a saját Instagram-oldalán közzétette egy korábban nem látott tanulmány képeit.

Így néz ki a jövő retrós megjelenésű Mercedes-Benz sportszedánja

Fotó: Gorden Wagener

A Mercedes-Benz jövőjében megfér egymás mellett a króm és a karbon

A Mercedes-AMG hírnevét megalapozó versenyautó, a legendás Rote Sau, azaz Vörös Disznó inspirálta a modern vonalvezetésű sportszedán megjelenését, amelyen az Iconic tanulmány által megelőlegezett retrós formavilág is felfedezhető. Óriási hűtőráccsal kezdődik minden, a fényszórókban ott vannak a háromágú csillagok, az egykori kiegészítő fényszórók helyére az influenszerek kedvence, a fénygyűrű kerül.

Békésen megférnek egymás mellett a látható karbon légterelők és a csillogó krómdíszek, a kerékjárat-szélesítések és az ötküllős felnik árulkodnak arról, hogy itt valami különlegessel van dolgunk. Persze mivel csak digitális grafika szintjén létező tanulmányról van szó, nem tudjuk, milyen hajtással képzelte el Gorden Wagener a jövő retró sportszedánját, de könnyen lehet, hogy a mrka hamarosan várható újdonságainál találkozunk majd hasonló részletekkel.

