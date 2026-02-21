Hihetetlen jármű készül Oroszországban

Manapság nagy sláger manapság a futárautó a könnyű haszonjárművek piacán, egyfelől az akkumulátoros-elektromos hajtás előnyei itt hangsúlyozhatóak, másfelől az utóbbi években tényleg robbanásszerűen bővült a szegmens. A gyártók pedig közben vért izzadnak azon, hogy átalakítsák a meglévő konstrukciókat úgy, hogy könnyű legyen a ki- és beszállás, az átjárás. Ehhez képest az orosz GAZ gyár fejlesztőinek nem kellett nagyon megerőltetniük magukat, hiszen már eddig gyártották az optimális futárautót – épp csak autóbuszként.

Alacsonypadlós városi autóbuszból készítették a futárautót a GAZ mérnökei

Fotó: MICHAEL SOROKIN / GAZ

Könnyen pakolható és használható az új orosz futárautó

A Gazella NN City nevű városi autóbusz a népszerű haszonjármű orrát és technikáját kapja, de a hátsó része már alacsonypadlós, a nagy méretű ablakokkal körbe vett teret oldalról kétszárnyú lengőajtón keresztül lehet megközelíteni, és mint minden modern autóbusznál, itt is van rámpa a kerekesszékes emberek közlekedésének megkönnyítése érdekében. Ezt a járművet vették alapul a most bemutatott Gazella NN Logisztik modellhez, amelynél csak a legszükségesebb változtatásokat hajtották végre.

A nagy méretű oldalablakok helyére lemezek kerültek, de megtartották a járda felé könnyű ki- és beszállást lehetővé tevő oldalajtót, a rámpa jelen esetben a molnárkocsival való közlekedést könnyíti meg. A belső térben a padlóra rozsdamentes acél burkolat, az oldalfalra felhajtható polcok kerültek, így az igényekhez rugalmasan tud alkalmazkodni a beltér. A sok apró csomag mellett például akár hűtőszekrények is beállíthatóak a több mint 2 méter magas térbe – így már értelmet nyer a molnárkocsival való közlekedés is. Az autóbusszal ellentétben a Logisztik változat hátfalára alumínium redőnnyel felett ajtónyílás került, így akár targoncával is megközelíthető és rakodható – a kerékjáratokra azért figyelni kell – a jármű.

Fotó: MICHAEL SOROKIN

A sofőr dolgát megkönnyíti, hogy a fülkénél meghagyták az óriási méretű ablakokat, ezen felül még körkamera-rendszer is van a fedélzeten, a hátsó rész világítása automatikusan, mozgásérzékelővel kapcsolódik, azzal nem kell vesződnie a sofőrnek. Az autóbuszból átvették a légrugós hátsó felfüggesztést is, így még teljes terhelésen is vízszintes a karosszéria, illetve a pakolás megkönnyítésére lesüllyeszthető a hátsó rész. Egyelőre csak tanulmány a Gazella NN Logisztik, de már megvan az első flottavásárló, egy háztartási készülékeket forgalmazó vállalkozás jelentkezett be arra, hogy az első példányokat a gyakorlatban tesztelik már a sorozatgyártás megindulása előtt.

