Meglátott egy hóembert a hókotrós, a reakciója csodálatos volt

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Kedves jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera. Megmenekült az út közepén álló hóember.
autós hírhóembertél

Hóember állta el egy hótakarítást végző munkagép útját, de a vezetőjének nem volt szíve kivasalni. Inkább kiszállt a vezetőfülkéből, arrébb tette a hóembert, és csak ezután hajtott tovább.

A jelenetet már több millióan látták, és ha a hóember nem is, a kommentelők elolvadtak a sofőr kedvességétől.

Így menekült meg a rossz helyen álló hóember:

 

