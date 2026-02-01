Meglátott egy hóembert a hókotrós, a reakciója csodálatos volt

Kedves jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera. Megmenekült az út közepén álló hóember.
Hóember állta el egy hótakarítást végző munkagép útját, de a vezetőjének nem volt szíve kivasalni. Inkább kiszállt a vezetőfülkéből, arrébb tette a hóembert, és csak ezután hajtott tovább.
A jelenetet már több millióan látták, és ha a hóember nem is, a kommentelők elolvadtak a sofőr kedvességétől.
Így menekült meg a rossz helyen álló hóember:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!