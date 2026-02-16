Túl sok Knight Ridert néztek a Honda fejlesztői

A történelem ismétli önmagát, a Honda Super-One megjelenése például az 1983-as City Turbo II-est idézi, negyven évvel ezelőtt is a vezetési élmény javítása miatt szélesítették ki a felfüggesztést, úgyhogy az ehhez szükséges sárvédő-szélesítéseket is újrahasznosították. De van egy olyan részlete a japánok villanymotoros sportmodelljének, amelyet a tervezők a tévéből vettek át: ahogy az a Knight Rider sorozatban volt látható, a jobb kormányküllőn találjuk a Boost kapcsolót. Ettől is ugrik az autó, de nem úgy, hogy a sorozatban láttuk…

A futómű miatt 98 mm-rel szélesítették ki a Super-One karosszériáját

Fotó: Honda

Dupla áron adja a nagyobb vezetési élményt a Honda

Az adó- és egyéb kedvezményekkel járó kei-kategória határain túlmutató (a Honda N-One e:-hez képest 194 mm-rel hosszabb és 98 mm-rel szélesebb a karosszéria) Super-One esetén alapesetben változatlanul 64 lóerő a csúcsteljesítmény, azonban a Boost üzemmód aktiválásakor – rövid ideig – már 95 lóerőnek örülhet a sofőr. Ez ugyan közel 50%-os teljesítménynövekedés, de messze van a már nem gyártott Honda e 154 lóerejétől.

Mindezek azt jelentik, hogy a Super-One vásárlója sok kedvezményt nem vehet igénybe, így végül duplájába kerül majd, mint a hétköznapi társa. Amíg a Honda N-One e: kei-kategóriás villanyautó listaára 2 699 400 jen, amiből az állami támogatások után 1 625 400 jen marad, addig a Super-One indulóára 3-3,5 millió jen között lesz, és ennél sokkal alacsonyabb állami támogatást lehet majd igénybe venni.

