Hurrá, megépítik a 90-es évek álomautóját!

A Renntech tuningcég a Mercedes-Benz autóira specializálódott, és van kifejezetten klasszikus modellekre specializálódott üzletága is. Ennél nem csak beszerzéssel és felújítással foglalkoznak, de akár egyedi építéseket is vállalnak. Nem is akármilyet, most például bejelentették a Renntech SEC V12 Widebody Sledgehammer nevű autót, ami a kilencvenes évek álomautója lett volna, ha akkor csinálják.

7,5 literes V12-est tesznek a 126-os kupéba, és karbonból szélesítik ki a karosszériát a kilencvenes évek álomautójánál

Fotó: Renntech

Modern retró a kilencvenes évek álomautója

A kiindulási alapot a nyolcvanas években gyártott S-osztály kupé változata jelenti, amelynek a karosszériáját a nyolcvanas években jellemző módon kiszélesítik. Persze ma már karbonból készülnek a toldatok, és azok nem csak optikai tuningot jelentenek, de igenis szükség van rájuk a technika megfelelő hűtése és a nagyobb motorteljesítményhez igazított felfüggesztés helyigénye miatt. A kocsi orrába a Bálna-Merciben debütált M120-as V12-es kerül, persze nem szériaállapotában. A Renntech tapasztalatait felhasználva a lökettérfogatot 7,5 literre növelik, a szívómotor teljesítménye 670 lóerő, nyomatéka 880 Nm! Így már érthető, miért kell extra széles felfüggesztés, miért kellenek a nagyobb fékek, illetve az azokhoz vezető frisslevegő-csatornák.

Mindössze 12 példányt készít a Renntech a Sledgehammer kupéból, amelynek ugyan már megkezdték a fejlesztését, de úgy számolnak, hogy az első ügyfél majd 2027 decemberében veheti át autóját. Ahhoz egyedi kovácsolt alumínium felniket adnak korabeli stílusban, de sokkal nagyobb átmérővel, így a tulajdonos majd eldöntheti, épp az AMG-vonalat vagy a klasszikus gyári vonalat követi. A vételár nem ismert, az egyedi megjelenés és hangolás miatt változó, mennyi időt dolgoznak a szakemberek egy-egy példányon.

