Ezekre a legtöbb autós nem figyel a téli időjáráskor

Télen is sokan hagyják autójukat a budapesti repülőtér környéki parkolókban meleg éghajlatú úti célokra indulva. Ám a téli időjárás veszélyeire nem figyelnek megfelelően az emberek, és ez komoly károkat okozhat. A fagy, a só és az akkumulátorok gyengülése gyakori probléma.
Az idén komoly emlékeztetőt kaptunk abból, milyen is az igazi téli időjárás. A hidegben álló autó leggyakoribb ellensége a fagy és a nedvesség. A gumitömítések könnyen befagynak, a latyakos útról felkerülő só pedig az alvázon és a karosszéria rejtett pontjain fejti ki korróziós hatását.

Nem mindegy, hogyan parkolunk le a téli időjárásban. Ha nem figyelünk oda,akkor jöhet az akkumlátor bikázása
A hosszabb ideig mozdulatlan járműveknél az akkumulátor teljesítménye is látványosan romlik: fagypont körül akár 30–40 százalékkal csökkenhet a kapacitása, ami újraindításnál kellemetlen meglepetést okozhat. Épp ezért fontos, hogyha nem közlekedünk télen az autónkkal, akkor is indítsuk be bizonyos időközönként. 

Persze jöhet olyan élethelyzet, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Például, amikor kirándulunk egyet télből a nyárba, és elrepülünk valahova délre. 

Eközben az autónkat itthon hagyjuk a ház előtt, vagy valamelyik repülőtér melletti parkolóba.

Sokan nem gondolnak a téli időjárás láthatatlan veszélyeire

Rácz Béla, a Mopark egyik vezetője szerint a megfelelő és tudatos előkészületekkel megelőzhetők a későbbi kellemetlenségek. A szakember szerint a két hétnél hosszabb ideig tartó utazásnál már érdemes fedett vagy zárt megoldásban gondolkodni. Az utazás előtt fontos a megfelelő fagyálló hűtőfolyadék, a téli ablakmosó ellenőrzése, a jó állapotú akkumulátor és az elegendő üzemanyag. A gumitömítések szilikonos ápolása segít megelőzni a befagyást, a friss autómosás és viaszolás pedig csökkenti a só okozta korróziót, rozsdásodást.

„Ezek tipikusan olyan problémák, amelyek néhány egyszerű előkészülettel elkerülhetők” 

– mondta Rácz Béla.

A pihenésből visszaérkezéskor nem érdemes sietni: az első indítás után ajánlott óvatosan elindulni, finom fékpróbát végezni, és hagyni, hogy az autó fokozatosan bemelegedjen.

Az Origo a napokban arról írt, hogyan kell a mínuszokban autózni. Hidegben nagyobb igénybevételnek van kitéve a technika. A sofőrnek is jobban oda kell figyelnie téli autózás során.

 

