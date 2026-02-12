Ilyen bénázást még nem látott a világ – óriási poénnal a végén!

Alighanem Kínában járunk, széles, többsávos út gyakorlatilag nulla forgalom. Bár a történet elejét nem látni, a földön fekvő hölgy valahogy leeshetett a motorról, de a történet csak ekkor válik igazán szürreálissá!

Sírunk és nevetünk

A srác igyekszik felkapni a motort a földről, a lábával ki is hajtja az oldaltámaszt, ám a gép átbillen és ráesik szegény csaj lábára. A módfelett ügyetlen fiú felkapja a motort, megkapaszkodik a kormányába, ám az elindul és magával vonszolja őt a padkáig. Az érthetően dühös hölgy ekkor felpattan és egy s*ggberúgással díjazza a bénázó motorost.