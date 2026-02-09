Ilyet sem látni minden nap, valamit tud ez a motoros!

Nem a szokványos módját választotta az egykerekezésnek ez a motoros, de mi örülünk ennek. Meredeken lejtő útszakasz valahol Dél-Amerikában, főhősünk pedig elkezdi a mutatványt.

Egy kerék is elég!

A bátor, de kétségkívül ügyes motorosnak segítői is vannak, ebből következtetünk rá, hogy nem először próbálta így megoldani ezt a trükköt. Elindul, első fék satu üzemmódban, a motor hátulja felemelkedik, a hátsó kerék kiesik a lengővillából, ám ő továbbra is kézen állásban folytatja az útját. Nem semmi, amit látunk, igazi motoros bravúr, jár a taps érte!