Ilyet sem látni minden nap, valamit tud ez a motoros!

Egykerekezés a javából, de nem úgy, ahogy várja az ember.
Nem a szokványos módját választotta az egykerekezésnek ez a motoros, de mi örülünk ennek. Meredeken lejtő útszakasz valahol Dél-Amerikában, főhősünk pedig elkezdi a mutatványt.
Egy kerék is elég!
A bátor, de kétségkívül ügyes motorosnak segítői is vannak, ebből következtetünk rá, hogy nem először próbálta így megoldani ezt a trükköt. Elindul, első fék satu üzemmódban, a motor hátulja felemelkedik, a hátsó kerék kiesik a lengővillából, ám ő továbbra is kézen állásban folytatja az útját. Nem semmi, amit látunk, igazi motoros bravúr, jár a taps érte!
