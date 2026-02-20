Íme az autólopási toplista! Az öné is érintett lehet

Nagy-Britanniában ugyan némileg csökkent az autólopások száma, hiszen a 2024-es 61 343 darabhoz képest 2025-ben „csak” 54 830 példányt lovasítottak meg, azonban ez még mindig azt jelenti, hogy naponta 150-et kötnek el. A brit What Car? magazin szerint a tulajdonosok tehát nem pihenhetnek, mindent meg kell tenniük, hogy megakadályozzák/megnehezítsék az autótolvajok dolgát.

Egy évtizeden át volt a legnépszerűbb brit autó a Ford Fiesta, ami most az autólopási lista élén tanyázik

Fotó: Ford

Íme a brit autólopási toplista

1. Ford Fiesta 3511 darab

2024-es megszűnése előtt az utolsó 10 év legnépszerűbb autója volt, még 1,4 millió példány fut a brit utakon. Az öregebb példányokat lopják nagyobb számban, a 2008-2017-es korosztályra jut a bűncselekmények 86%-a.

2. Volkswagen Golf 1625 darab

50 év és 8 generáció óta van piacon ez a modell, a fapados alapmodelltől a luxusváltozatokig terjed a paletta. Az előző generáció (2013-2020) van a legnagyobb veszélyben, arra jut a lopások 49,9%-a.

3. Ford Focus 1474 darab

A kompakt személyautó a britek kedvence, legyen szó tulajdonosról vagy autótolvajról. Az utolsó előttiből (2011-2018) lovasították meg a legtöbbet (56%), de a javított lopásvédelemmel rendelkező utolsó generációra is 23%-kal veszi ki a részét a statisztikából.

4. Toyota RAV4 1348 darab

Noha már több mint 20 éve van a piacon, a most kifutó (2019-2025) generáció a tolvajok kedvence, arra jut a lopások 94,6%-a. Ezen belül a korai modellek, a 2020-2021-ben regisztrált példányok adják a mennyiség 50,4%-át.

5. BMW 3-as sorozat 1319 darab

A bajorok sportos középkategóriás modelljéből az előző (2012-2019) van a legnagyobb veszélyben (42%), de az aktuális (22%) gazdái se lehetnek nyugodtak. Nagy-Britanniában már nincs dízel 3-as, az új generációból a plug-in hibrid változatot (83%) viszik a tolvajok.

6. Nissan Juke 1200 darab

A kis szabadidő-autó kategória egyik úttörője mindig is a brit eladási listák élén volt, így nem csoda, hogy sokat is lopnak belőle. Az első generáció (2010-2019) felel a lopások 87,9%-áért.

7. Toyota C-HR 967 darab

Nem várt siker volt a rendhagyó megjelenésű szabadidő-kupé, ami az autótolvajok listáján is az élmezőnyben van. Majdnem az összes ellopott példány (97%) az első generáció (2016-2023) tagja.