Ingyen kilométereket ad ez a villanyautó

Még messze van a Nissan Ariya villanyautó, hogy az összes, haladáshoz szükséges energiáját saját magának megtermelje, de a japán cég Dubaiban és Barcelonában működő fejlesztőközpontjainak együttműködésével elérték, hogy akár napi 23 km-nyi energiát tud magának megtermelni. Ennek érdekében a karosszériát és a hátsó szélvédőt is 3,8 négyzetméteren napelemekkel borították be.

Még a hátsó szélvédőre is napelem-fóliát ragasztottak a Nissan villanyautónál

Fotó: guillem hernandez / Nissan

Sokkal kevesebbet kell tölteni a napelemes villanyautót

Az elméleti maximum akkor lehetséges, ha a tűző napon parkol az autó, de a valós időjárási adatok alapján Dubajban napi 21,2 km, Barcelonában 17,6 km, Londonban 10,2 km megtételéhez elegendő energiát termelnek a panelek. Azok a korábban prezentált megoldással ellentétben akkor is dolgoznak, ha a halad az Ariya, a prototípussal megtett 80 km-es távon 0,5 kWh, azaz 3 km-nyi energiát nyertek. A Nissan szerint belátható időn belül valósággá válik, hogy az évi 6000 km-t autózóknak nem 23, hanem csak 8 alkalommal kell majd külső töltéshez folyamodniuk, a többi energiát majd az autó saját termeli meg.

