Koporsót kellett választania a gyönyörű lányának – sokkoló videón egy részeg sofőr

Ausztráliában a tévés reklámok között rendszeresen feltűnnek közlekedésbiztonsági kampányfilmek is, amelyek a veszélyes szabálysértések, köztük az ittas vezetés potenciálisan halálos következményeire próbálják felhívni a figyelmet.

A Transport Accident Commission (TAC) még 2010-ben mutatott be egy sokkoló kisfilmet, amely az ORFK-OBB jóvoltából most magyar felirattal is látható.

Magyar felirattal az ittas vezetés elleni kampányfilm:

A TAC az ausztráliai Victoria állam kormánya által tulajdonolt szervezet, amely egyszerre működik közlekedési biztosítóként és közlekedésbiztonsági hatóságként. A szervezet hatalmas összegeket fektet kampányokba, híresek a sokkolóan realista televíziós reklámjaikról.

A TAC anyagai nemzetközileg is elismertek a közlekedési kultúra formálásában betöltött szerepük miatt.