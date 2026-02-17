Ilyen nincs: csak egy kamion volt előtte, mégis nekiment az M3-ason

Nem volt túl nagy hajnali forgalom az M3-as autópályán, egy pillanat alatt mégis megtörtént a baj: autó ütközött egy kamion oldalának. Az autó vezetője valamiért későn vette észre az előtte haladó járművet, ijedtében elrántotta a kormányt, de már nem kerülhette el a balesetet.

Az autópálya-kezelő szerint a legtöbb hasonló balesethez hasonlóan ezt is egyszerű figyelmetlenség okozhatta.

Videón, ahogy a vétlen kamion oldalának ütközött egy autó:

Egy félrenézés = kb. két másodperc. Ez autópályán, 130 km/h-s sebességnél több mint 70 méter "vakon vezetést" jelent. Hetven méter úgy, hogy a sofőrnek fogalma sincs, mi történik előtte, mellette, mögötte. Az MKIF Zrt. az eset kapcsán arra kérte a közlekedőket, hogy mindig az utat figyeljék!