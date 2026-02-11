Úgy ment neki az álló kamionnak az M7-esen, mintha nem is látta volna

Két baleset is történt múlt hét kedden az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. Kora reggel egy kamion fordult keresztbe az esőben, emiatt pályazár volt. A műszaki mentés befejezését követően a kialakult torlódás már feloszlóban volt, amikor az álló sor végén újabb baleset történt.

Egy furgon későn vette észre a sor végén álló kamiont. Szinte fékezés nélkül, a kormányt későn elrántva ütközött neki a teherautónak, amiről lepattanva a mellette haladó furgonnak csapódott. A balesetnek egy súlyos sérültje lett, a műszaki mentés idejére itt is pályazár volt.

Videón, ahogy a kamion hátuljának ütközött a furgon:

Esős időben a féktávolság a másfélszeresére is nőhet száraz burkolathoz képest. A száraz útviszonyok közötti két másodperces követési távolságot gyorsforgalmi úton, esős időben érdemes 4-5 másodpercre növelni - üzente az autópálya-kezelő.