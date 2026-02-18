Hírlevél
Úgy borította fel a szél a kamiont, mintha papírból lenne – videó

1 órája
Küzdött a viharos szél ellen, de valójában esélye sem volt egy sofőrnek. Úgy borult fel a kamion, hogy az összes sávot elzárta.
Viharos szél tombolt a texasi Dumas környékén a napokban, egyes széllökések a 113 km/h-s sebességet is elérték. Egy kamion rosszkor volt rossz helyen: úgy borította fel a szél, mintha papírból lenne.

A kamion ráadásul úgy fordult keresztbe, hogy az összes sávot elzárta, személyi sérülés nem történt. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint aznap nem ez volt az egyetlen ilyen baleset.

Videón a kamion borulása:

 

