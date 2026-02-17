Látta, hogy nem fog elférni, direkt ledarálta az autókat az aljas kamionsofőr

A tiltó tábla ellenére behajtott egy francia kisváros szűk utcájába egy kamionsofőr, és miután nyugtázta, hogy nem fog elférni, csak azért is továbbhajtott. Erőből próbált ott elférni, ahol fizikai lehetetlenség volt, szándékosan kárt téve összesen 25 autóban.

A 41 éves sofőrt hiába próbálták megállítani, tudomást sem vett az üldözőiről, végül az autópályát elérve elmenekült. Később kiderült, hogy a férfinek nem is volt munkaszerződése azzal a céggel, amelynek flottájába a kamion tartozik, az csak három nappal az incidens után indult volna.

Videón az őrült kamionsofőr:

@leparisien Pas une, ni deux, mais bien une vingtaine de voitures embouties dans une même rue. Jeudi 6 février, en quelques minutes, le conducteur d'un camion de marchandises a été filmé en train d’endommager de nombreux véhicules stationnées rue Louis Pergaud à Maisons-Alfort (94). Malgré l'intervention de plusieurs habitants pour stopper le poids lourd, celui-ci a pris la fuite. Une dizaine de personnes ont porté plainte. ♬ son original - Le Parisien

A károsultak most csak reménykedni tudnak abban, hogy valaki megtéríti a kárukat.