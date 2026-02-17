Látta, hogy nem fog elférni, direkt ledarálta az autókat az aljas kamionsofőr

Szándékosan összetörtek 25 autót egy szűk utcában. A kamionsofőr nem volt hajlandó tolatni, inkább erőből továbbment.
A tiltó tábla ellenére behajtott egy francia kisváros szűk utcájába egy kamionsofőr, és miután nyugtázta, hogy nem fog elférni, csak azért is továbbhajtott. Erőből próbált ott elférni, ahol fizikai lehetetlenség volt, szándékosan kárt téve összesen 25 autóban.
A 41 éves sofőrt hiába próbálták megállítani, tudomást sem vett az üldözőiről, végül az autópályát elérve elmenekült. Később kiderült, hogy a férfinek nem is volt munkaszerződése azzal a céggel, amelynek flottájába a kamion tartozik, az csak három nappal az incidens után indult volna.
Videón az őrült kamionsofőr:
A károsultak most csak reménykedni tudnak abban, hogy valaki megtéríti a kárukat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!