Kapaszkodjon, a legvadabb Fabiával ünnepel a Skoda!

A Laurin&Klément gyár 1901-ben indított gyári pilótát a Párizs-Berlin versenyen, Narcis Podsedníček a Slavia B motorkerékpárral állt rajthoz – innen számítja fennállását a ma Skoda Motorsport néven működő műhely. Persze az elmúlt 125 év alatt nagyot változott a világ, ma például már a rali világára koncentrálnak, az aktuális Fabia RS Rally2-es versenyautó a maga kategóriájának legnépszerűbb és ennek megfelelően sikert-sikerre halmozó autója.

Egyedi grafikával és ajándékcsomaggal jön a Skoda Fabia RS Rally2 az ünnepi évben

Fotó: Skoda

Az évforduló alkalmából ajándékokkal halmozza el a vásárlókat a Skoda Motorsport

Aki a 2026-os évben Skoda Fabia RS Rally2-es versenyautót vásárol, annak a gyár számos kiegészítőt ad ajándékba. A hátsó polikarbonát szélvédő mellett könnyű motor-kábelköteg csökkenti a tömeget, a kiegészítő fényszórókhoz védőzsákot, az autóhoz porvédő takarót adnak – mindkettő a jubileumi modellre utaló grafikát kap. Minden példányhoz 6 darab, egyedi szürke színre fényezett OZ alufelnit mellékelnek, a futómű-toronytámaszok egyedi burkolatot kapnak. A középkonzolon helyezik el a jubileumi szériára utaló plakettet, a központi képernyő üdvözlőgrafikája is egyedi.

A leszállításkor még jubileumi fólia-grafikát is kapnak az autók, de ezeket valószínűleg a szponzorok függvényében eltávolítják majd a csapatok. A vásárlók mindezen felül még az autógyár webáruházában elérhető Skoda Motorsport-kollekcióból is kapnak egy válogatást, beleértve a verseny-zoknikat és a versenyoverálra emlékeztető babaruhát. A 125 éves évfordulót a Monte Carlo Ralin kezdték ünnepelni, de az év folyamán végig lesznek majd ilyen témájú rendezvényei a cseheknek.



Škoda Motorsport mérföldkövek:

1901 – Narcis Podsedníček egy Slavia B motorkerékpárral indul a Párizs–Berlin versenyen

1905 – Václav Vondřich nem hivatalos világbajnoki címet szerez a Laurin & Klement CCR-rel

1906 – Négy Laurin & Klement Voiturette B autó indul a Bécs–Graz–Bécs versenyen; Václav Klement társalapító harmadikként ér célba

1936 – A Monte Carlo Ralin a Škoda Popularral induló Pohl–Hausmann csapat a második helyen végez kategóriájában

1950 – A Bobek/Netušil csapat a Škoda Sporttal versenyez a Le Mans-i 24 órás versenyen

1961 – Esko Keinänen megnyeri kategóriáját a Monte-Carlo Ralin az Octavia Touring Sporttal. A következő évben megismétli a diadalt

1977 – Kettős kategóriagyőzelem a Škoda 130 RS Blahna–Hlávka és Zapadlo–Motal párosainak a Monte Carlo Ralin

1981 – A Škoda 130 RS megnyeri a Túraautó Európa-bajnokságot

1991 – Indul a Favorit-korszak; a Sibera–Gross páros megnyeri az A5-ös osztályt a Monte Carlo Ralin, a következő három évben megismétlik ezt az eredményt

1994 – A Favorit megnyeri az FIA Rali Világbajnokság összesített kategóriáját a legfeljebb kétliteres, kétkerék-hajtású autók kategóriájában

2001 – Armin Schwarz harmadik helyen ér célba a megterhelő Safari Ralin az Octavia WRC-vel

2009 – Elkezdődik a Fabia-korszak az ügyfél WRC és IRC kategóriákban

2015 – Az új Fabia Rally2 bebiztosítja a gyártók címét a WRC2-ben, a következő három szezonban megismétlik a sikert; a győztes pilóták Esapekka Lappi (2016), Pontus Tidemand (2017), Jan Kopecký (2018) és Pierre-Louis Loubet (2019)

2021 – Andreas Mikkelsen megnyeri a WRC2 és az ERC címeket a Fabia Rally2 evo-val

2022 – Emil Lindholm bebiztosítja a WRC2 címet a Fabia Rally2 evo-val

2023 – Andreas Mikkelsen megszerzi második WRC2 világbajnoki címét az új Fabia RS Rally2-vel

