Ezért drága a modern autók karambolos javítása

Egyre drágábbak a biztosítások, mert a modern autóknál már egy kisebb sérülés kijavítása is gyorsan meghaladja a jármű piaci értékét, ezért totálkárra veszik az egyébként javítható járművet. Tovább növeli a karambolos javítás költségét, hogy a gyártók javíthatatlan részegységeket készítenek, illetve esetenként megtiltják a lökhárítók újrafényezését is. A német ADAC autós klub most kisebb sérülések javítását (lámpa- és lökhárítócserével járó első koccanás, hátsó lökhárító cseréjével járó koccanás) és szélvédőcserét árazott be 20 új autónál, független gépjárműszakértő állapította meg a sérülések javításának árát németországi márkaszerviz-óradíjakkal számolva.

Az érzékelők miatt drágult meg a karambolos javítás költsége

Fotó: Mazda

Karambolos javításnál sokszor feleslegesen kell alkatrészt cserélni

A legmodernebb fényszórókban már nem egy-két fényforrás, hanem esetenként pixel vagy lézer-LED világít, a gyár komplett modulként építi be ezeket, így például ha sérül a búra, a bonyolult és drága lámpát egészben kell cserélni. Aztán ott vannak a különféle érzékelők, amelyeket a legsérülékenyebb helyre építenek be, a cserét követően a működést újra kell kalibrálni a gyári technológiának megfelelően. Sok esetben tiltják a lökhárító újrafényezését, mert az zavarná a radarérzékelők működését – ennek némileg ellentmond, hogy a gyárból alapozott lökhárítót szállítanak, amelyet a márkaszervizben fényeznek le.

Az, hogy több autót kell gazdasági totálkárra venni, azt jelenti, hogy Németországban az elmúlt 3 év alatt 50%-kal emelkedtek a kötelező- és casco-biztosítás költségei, már tömegmodelleknél se ritka az évi több mint 1000 eurós ajánlat. Néhány gyártó már elkezdett újra javítható alkatrészeket készíteni, például a modellfrissítést követően a Mercedes-Benz S-osztálynál már külön cserélhető a fényszóró búrája.

