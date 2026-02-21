Ez ám a kihagyhatatlan lehetőség – most öné lehet a brit király autója

Sokak fantáziája beindulhatott a hír láttán, hogy eladó III. Károly brit király 2015-ös Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattrója. Az Iconic Auctioneers árverési katalógusában és oldalán megjelent A6 kombi nem egy átlagos használt autó: korábban ez volt III. Károly kedvelt dízelje volt, amelyet 2015 elejétől 2016 októberéig használt magáncélok során közlekedésre.

Gyönyörű állapotban van III. Károly brit király korábban használt, most eladásra kínált Audi A6 Allroad quattroja

Fotó: Northfoto /

A királyi olívazöld színben pompázó, összkerékhajtású A6 allroad quattro a klasszikus német mérnöki precizitást és családi praktikumot ötvözi. A 3,0 literes, V6-os dízelmotor, az automata váltó és az összkerékhajtás garantálja a dinamikus, mégis kulturált menettulajdonságokat.

Sokat futott III. Károly brit király Audija

A hirdetés szerint gondosan karbantartott, kitűnő állapotú, királyi udvari autóról van szó. A több mint tíz éves kocsiban 184 ezer kilométer van, ami azt mutatja, hogy valódi használati cikkről, egy évekig használt gépjárműről van szó.

Az Iconic Auctioneersnél meghirdetett árverésen az autó előzetes értékbecslése 20 ezer és 30 ezer font (8,7–13 millió forint) között mozog, ami a királyi előélet nélkül is vonzó ár egy ilyen felszereltségű A6-ért.

Az A6 Allroad quattro a különlegesebb modellek közé tartozik az Audi palettáján: a középkategóriás A6 alapjaira épülő magasabb hasmagasságú, terepesebb kombi földúton és országúton egyaránt otthon érzi magát, így nem csoda, hogy királyi igényeket is jól kiszolgálhatott.

III. Károly brit király sokszor látta maga előtt ezt a műszerfalat

Fotó: Iconic Auctioneers / SWNS

Bár napjainkban a dízelek iránti érdeklődés már jóval alacsonyabb, mint korábban, egy ilyen pedigrével rendelkező példány több gyűjtő fantáziáját is megmozgathatja. Ez az aukció tehát nem csupán egy a sok közül: ezúttal egy darab modern autózás- és királytörténet is gazdát keres.