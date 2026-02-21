Hírlevél
III. Károly király

Ez ám a kihagyhatatlan lehetőség – most öné lehet a brit király autója

25 perce
Nem mindennapi használt autó kerül kalapács alá: egy elegáns, olívazöld Audi, amelynek múltja jóval túlmutat a szervizkönyv bejegyzésein. A most árverésre kínált 2015-ös A6 Allroad quattrót ugyanis maga III. Károly brit király használta magáncélokra, így a modell nemcsak műszaki tartalma, hanem királyi előélete miatt is különleges darabnak számít.
Sokak fantáziája beindulhatott a hír láttán, hogy eladó III. Károly brit király 2015-ös Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattrója. Az Iconic Auctioneers árverési katalógusában és oldalán megjelent A6 kombi nem egy átlagos használt autó: korábban ez volt III. Károly kedvelt dízelje volt, amelyet 2015 elejétől 2016 októberéig használt magáncélok során közlekedésre.

Károly király, autó, dízel Audi A6 kombi, KárolykirályAudi,Fire up the royal Quattro! A sleek Audi once owned by King Charles is up for auction. The 2015 A6 Allroad 3.0 TDI was a favourite of the then-Prince of Wales, captured on camera during several royal outings—including his arrival at Kensington Palace in May 2015 with the then-Duchess of Cornwall beside him, and at a charity polo match at Beaufort Polo Club in Gloucestershire that June. Finished in a Royal Household-only Audi exclusive colour, the motor is presented in what Iconic Auctioneers describes as “outstanding condition”. The car’s specifications include walnut wood trim, soft-close doors, heated front and rear seats, four-zone climate control, rear window blinds, double glazing and a BOSE surround sound system. Presented with an estimate of £20,000 - £30,000, it has covered approximately 115,000 miles, shows two previous keepers on the car's documents, and has full service history from late 2016 onwards.Photo released 04/02/2026, Gyönyörű állapotban van III. Károly brit király korábban használt, most eladásra kínált Audi A6 Allroad quattroja
Gyönyörű állapotban van III. Károly brit király korábban használt, most eladásra kínált Audi A6 Allroad quattroja
Fotó: Northfoto /  

A királyi olívazöld színben pompázó, összkerékhajtású A6 allroad quattro a klasszikus német mérnöki precizitást és családi praktikumot ötvözi. A 3,0 literes, V6-os dízelmotor, az automata váltó és az összkerékhajtás garantálja a dinamikus, mégis kulturált menettulajdonságokat.

Sokat futott III. Károly brit király Audija

A hirdetés szerint gondosan karbantartott, kitűnő állapotú, királyi udvari autóról van szó. A több mint tíz éves kocsiban 184 ezer kilométer van, ami azt mutatja, hogy valódi használati cikkről, egy évekig használt gépjárműről van szó. 

Az Iconic Auctioneersnél meghirdetett árverésen az autó előzetes értékbecslése 20 ezer és 30 ezer font (8,7–13 millió forint) között mozog, ami a királyi előélet nélkül is vonzó ár egy ilyen felszereltségű A6-ért. 

Az A6 Allroad quattro a különlegesebb modellek közé tartozik az Audi palettáján: a középkategóriás A6 alapjaira épülő magasabb hasmagasságú, terepesebb kombi földúton és országúton egyaránt otthon érzi magát, így nem csoda, hogy királyi igényeket is jól kiszolgálhatott.

Károly király, autó, dízel Audi A6 kombi, KárolykirályAudi,Fire up the royal Quattro! A sleek Audi once owned by King Charles is up for auction. The 2015 A6 Allroad 3.0 TDI was a favourite of the then-Prince of Wales, captured on camera during several royal outings—including his arrival at Kensington Palace in May 2015 with the then-Duchess of Cornwall beside him, and at a charity polo match at Beaufort Polo Club in Gloucestershire that June. Finished in a Royal Household-only Audi exclusive colour, the motor is presented in what Iconic Auctioneers describes as “outstanding condition”. The car’s specifications include walnut wood trim, soft-close doors, heated front and rear seats, four-zone climate control, rear window blinds, double glazing and a BOSE surround sound system. Presented with an estimate of £20,000 - £30,000, it has covered approximately 115,000 miles, shows two previous keepers on the car's documents, and has full service history from late 2016 onwards.Photo released 04/02/2026, III. Károly brit király sokszor látta maga előtt ezt a műszerfalat
III. Károly brit király sokszor látta maga előtt ezt a műszerfalat
Fotó: Iconic Auctioneers / SWNS

Bár napjainkban a dízelek iránti érdeklődés már jóval alacsonyabb, mint korábban, egy ilyen pedigrével rendelkező példány több gyűjtő fantáziáját is megmozgathatja. Ez az aukció tehát nem csupán egy a sok közül: ezúttal egy darab modern autózás- és királytörténet is gazdát keres.

 

